開年滷水豬腩肉好「豚」年
2019年02月06日 16:30
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滷水豬腩肉一層瘦肉一層脂肪，吃起來卻不油不膩，還有陣陣濃郁鮮味的滷水香味。(胡振文攝)
踏入豬年，豬肉自然成為今年大熱食材，其烹調方法及可塑性甚高，亦是潮式滷水中常用的材料之一。今日請來連續多年被評為米芝蓮1星食府的滷水鵝專店主理人黎偉鴻師傅，示範一道豐潤油香的滷水豬腩肉，最適合初二「豚」年應下節。
黎師傅謂，滷味最重要的就是滷水汁，黎師傅今日會教大家自製家庭版配方。黎師傅建議，首次製作滷水汁不妨先用來浸製豬腩肉，利用其油脂及肉鮮味，豐富滷水的味道。隔走多餘油分及雜質後的滷汁，放涼後放入雪櫃冷藏，還可以用來浸製其他食材，如烚蛋、雞翼、鴨腳及豬手等。
材料：
豬腩肉 3斤
八角 8粒
陳皮 1片
花椒 半両
香葉 10片
草果（拍開） 3粒
甘草 3片
生薑 6片
乾葱 4両
蒜頭 4両
芫荽頭 半斤
清水 10斤
鹽 2両
生油 2両
冰糖 8両
雞粉 2両
玫瑰露酒 1両
生抽 8両
老抽 2両
做法：
1. 豬腩肉洗淨瀝乾水分，用生油起鑊炒香蒜頭及薑片。
2. 將蒜頭及薑片炒至金黃色後，加入玫瑰露酒及芫荽頭。
3. 放八角、陳皮、花椒、香葉、草果、甘草煮滾後，加鹽、冰糖、雞粉、生抽及老抽調味。
4. 加豬腩肉煮滾後，轉慢火浸45分鐘，切片即成。