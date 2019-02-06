開年滷水豬腩肉好「豚」年

踏入豬年，豬肉自然成為今年大熱食材，其烹調方法及可塑性甚高，亦是潮式滷水中常用的材料之一。今日請來連續多年被評為米芝蓮1星食府的滷水鵝專店主理人黎偉鴻師傅，示範一道豐潤油香的滷水豬腩肉，最適合初二「豚」年應下節。



黎師傅謂，滷味最重要的就是滷水汁，黎師傅今日會教大家自製家庭版配方。黎師傅建議，首次製作滷水汁不妨先用來浸製豬腩肉，利用其油脂及肉鮮味，豐富滷水的味道。隔走多餘油分及雜質後的滷汁，放涼後放入雪櫃冷藏，還可以用來浸製其他食材，如烚蛋、雞翼、鴨腳及豬手等。



材料：

豬腩肉 3斤

八角 8粒

陳皮 1片

花椒 半両

香葉 10片

草果（拍開） 3粒

甘草 3片

生薑 6片

乾葱 4両

蒜頭 4両

芫荽頭 半斤

清水 10斤

鹽 2両

生油 2両

冰糖 8両

雞粉 2両

玫瑰露酒 1両

生抽 8両

老抽 2両



做法：

1. 豬腩肉洗淨瀝乾水分，用生油起鑊炒香蒜頭及薑片。

2. 將蒜頭及薑片炒至金黃色後，加入玫瑰露酒及芫荽頭。

3. 放八角、陳皮、花椒、香葉、草果、甘草煮滾後，加鹽、冰糖、雞粉、生抽及老抽調味。

4. 加豬腩肉煮滾後，轉慢火浸45分鐘，切片即成。