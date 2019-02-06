5年雕琢大革新　TUMI Alpha 3

創立自1975年的旅遊用品先驅TUMI，早於1983年已經率先採用彈道尼龍物料（Ballistic Nylon）製作行李箱及袋款，將這種源自戰場上的堅韌物料從軍事領域引進到民用範疇。2008年誕生的Alpha系列就正是以彈道尼龍去製作，柔軟而堅韌的特性令旅遊者於每趟旅程使用時都格外放心，今年品牌就繼2014年推出Alpha 2系列後，再一次革新這個王牌設計推出全新Alpha 3系列。



距離元祖Alpha系列推出10年，今回Alpha 3系列依舊以招牌彈道尼龍作主打，但就換上更簡潔美觀的流暢設計並加入更多升級功能，當中包括：為手提行李箱加入USB充電源、行李箱雙開口設計及加配防撞側邊等等。此外，除了既有TUMI追蹤識別系統標籤之外，Alpha 3系列亦新增全開口前置口袋及雙線圈保安拉鏈，袋款亦配備光滑皮革防水罩，進一步提升其安全性。顏色方面，除了經典的招牌黑色彈道尼龍版本之外，更有推出黑色皮革、炭灰色襯啡色皮革飾邊及季度限定剛果紅葉圖案選擇，為全新系列注入更多豐富色彩。