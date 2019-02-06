本日日本：豬年去動物園探豬豬

茨城縣石岡市 靠小野豬翻身

位於茨城石岡市的「東築波烏托邦（東筑波ユートピア）」，由於距離車站頗遠，即使轉巴士也要半小時，因此連年虧損，甚至被稱為日本最冷清的動物園。幸好適逢今年是豬年，而園方的賣點正是豬，這裏的野豬園區內有50頭野豬，大家可以入場抱抱野豬及拍照，更可以跟野豬一起散步，絕對是豬年的最佳體驗。此外，園方早前收養了小野豬豆豆，園長打算訓練牠成為年度吉祥物，希望豆豆能順利完成訓練，並扭轉動物園的命運吧！



東筑波ユートピア

地址：茨城県石岡市吉生2730-3

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山口縣周南市 真正爛瞓豬

位於山口縣周南市的德山動物園內，有兩隻名為Jump和Ant的迷你豬。雖然豬豬處處有，但這兩隻迷你豬卻是名副其實的爛瞓豬，只要一睡着，大家用甚麼方法都叫不醒牠們。於是，愈來愈多人愛到這裏看牠們睡午覺，看着牠們扯鼻鼾的樣子，大家都大叫可愛！



德山動物園

地址：山口縣周南市大字德山5846

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京都府福知山市 豬猴好有愛

位於京都的福知山市動物園，規模很小，也不是甚麼著名的動物園，但在這裏，卻可以看到難得一見的豬揹猴奔走的有趣場面，這裏的日本猴子Miwa和野豬Uribo，早在孩提時期，牠們關係已經要好，一起玩耍之餘，小野豬還經常揹着小猴子在園內奔馳，現在動物園安排牠們每天早上9時和下午4時一起吃飯，讓大家感受牠們的溫馨。



福知山市動物園

地址：京都府福知山市猪崎377-1