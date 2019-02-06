情人必到！赤柱浪漫打卡裝置

想在新年期間感受遠離市區的平靜，不妨與伴侶到赤柱拍吓拖！除了可以在海邊小店歎杯啤酒外，愛侶們亦可走到正在進行「Sweet Valentine's」活動的赤柱廣場，與5大浪漫裝置打卡。



在大街入口，已可看見「愛相隨」甜蜜浪漫鞦韆「Lovers' Swing」，在設計夢幻的粉紅發光鞦韆架上搖曳，細看赤柱的悠閒風光。走上美利樓，便看見定情玫瑰小屋「Timeless Glass Mosaic」和「花海星幕」閃爍燈飾「Starry Pin Light Pathway」，前者由精緻的玫瑰馬賽克玻璃拼湊而成，讓大家拍出小屋下的溫馨照片，後者則可在星光下留住醉人回憶。想留住對方心的心？就要到「心心相印」立體相框「Stand with me”Love Illusion Light Stand」打卡，讓你倆被眾多心心包圍着，形影不離。要完成這個打卡之旅，就別錯過位於美利樓4樓的浪漫滿分「心」意迴廊「Love Eternally Tunnel」，在這個2.5米高的粉紅心形迴廊下漫步，陶醉於唯美的景致中。



「Sweet Valentine's」

日期：即日至3月14日

地點：赤柱廣場