200年古法釀酒　至尊無尚極品佳釀

蘇格蘭Speyside是出產頂尖威士忌的發源地，亦是被譽為世界最知名的釀酒地。提起這個知名酒鎮，就必會想起是當地首座合法釀製威士忌的酒廠──Mortlach。這個令不少著名酒評家評為可能是世界上出品最佳威士忌的酒廠，曾經釀製過許多極為罕貴的單一麥芽威士忌，在威士忌世界中有至尊無尚的地位。



在過去近二百年來，Mortlach以獨特及古老的原始蒸餾方法，陳釀不少經典原酒佳釀，部分更在歷史悠久的木桶中，存放至少半個世紀，當中包括現已價值逾10萬港元的Mortlach 1936 50 Year Old Gordon & MacPhail。這瓶被視為世界上最珍貴的單一麥芽威士忌，據說是用細膩精密的獨特蒸餾程序，釀製成呈現出Mortlach古老風格的珍稀極品，除醇厚層次、豐富口感及多變化的香氣外，迷人的色澤亦是經典代表之一，是頂尖威士忌世界中無可代替的珍品。