美圖「三眼仔」　KOL都Buy！

踏入2019年，手機鏡頭愈來愈多，最近美圖便發表了全球首部前置3鏡頭手機V7，支援AI夜拍美顏，日夜都影到靚爆Selfie相，美容網紅Selina試完都話要換機！



去年11月美圖宣布與小米合作，從此美圖不再以獨立品牌推出手機，作為「封筆」之作，V7集了廠商技術之大成。首先機身沿用家族式的雙V設計，背後是意大利高級牛皮，中間綴以巴黎釘紋，與底部4顆18K鍍金鉚釘互相輝映，外觀與用料恍如名貴手袋，而且手感極佳，保證絲打一見愛上。屏幕達6.21吋，比上代V6的5.5吋大上許多，同時解像度提升至FHD+級數，用戶又可按需要在瀏海與傳統顯示之間作切換，設計周到。



V7外號「三眼仔」，源於它擁有3顆前置鏡頭，分別是1,200萬像素夜拍鏡頭、2,000萬像素超清鏡頭及800萬虛化鏡頭，系統自動識別不同場景，例如黑暗中開啟AI夜拍美顏，配合2顆補光燈，基本上日夜都能夠順利自拍。Selina試玩後表示，在光線充足下清晰度及細節還原都很高，對皮膚、五官、全身的美型亦算自然，加上背景虛化，出來的相片很討好眼球。暗光下也有足夠補光，Selina指以前入黑要另外補光，依家V7方便許多！



後置雙攝為1,200萬+800萬組合，跟前鏡一樣支援OIS四軸光學防震及DUAL PD對焦技術，對焦快而準，至啱影小孩或寵物。其他拍攝Mode亦好好玩，例如3D凝時相機可拍出立體效果；閉眼修復模式在檢測到有人閉眼時自動替換表情；AI美食模式為各種食物匹配更佳濾鏡等等。硬件方面，內置S845處理器及8G RAM的它，《AnTuTu》測試逾29分，性能拍得住大廠旗艦機；而3,450mAh電池又對應快叉，充5分鐘即可拍多200張相，唔怕錯失重要Moment！





制式：GSM、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE、FDD-LTE

處理器：Qualcomm S845 2.8GHz八核心

記憶體：8GB RAM、128GB ROM、不支援microSD

屏幕：6.21吋AMOLED (2,248×1,080解像度)

鏡頭：(前置)1,200+2,000+800萬像素、(後置)1,200+800萬像素

對外連接：Wi-Fi、藍牙5.0

作業系統：Android 8.1

電池容積：3,450mAh

體積：176×75×10.5mm

重量：208g