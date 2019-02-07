林炳南師傅教路　初三行大運全攻略

踏入大年初三赤口，傳統上都不會出外拜年，不少人都會趁今天到廟宇祈福，希望新一年工作順利，不論你是大商家、家庭主婦或搵食車司機，都希望財運亨通，要行好運就不如把握今天，開車往不同大利方位增強運勢。



據玄學家林炳南師傅稱：「今日大年初三日子，全日有多個吉時，當中包括了丑時0300-0500（凌晨）、辰時0700-0900（早上）、午時1100-1300（中午）及未時1300-1500（下午），而對於不同生肖與從事不同行業的朋友而言，今年有多個方位可加強運勢，當中包括了東、西、北及西北方。」大家只要跟隨林師傅的指示而行，就可以加強自己運勢。



肖豬人士 駕駛安全、財運、事業運

林師傅指，西北方有助增加駕駛安全，而位於香港西北方就是屯門、元朗一帶，這兩區在農曆年期間亦相當有氣氛，特別是元朗屏山，當中吸引到不少遊客到來參觀的羿山文物徑，附近更設有人氣茶餐廳，不少人都會慕名而來。林師傅亦稱，今年中宮位對於肖豬朋友而言有助增強財運，中宮位其實是你本身的位置，假設你將自己部車停泊在兩車中間，便可以增加財運。事業運方面，作為打工仔的當然希望一年加幾次人工，而東面方向就有助肖豬朋友的事業運了，大可以向將軍澳同觀塘一帶走走，行番個大運！



搵食車司機 增桃花運

作為搵食車的當然要有桃花運，其實桃花運亦象徵着人緣，無論你是開的士或貨Van，人緣好即與客人關係好，生意就自然好啦！師傅更表示今日開車向西面走走同樣可以增加桃花運。



全家健康 子女讀書更叻豬

想找個靚時段同子女一齊行個大運兼遊車河，同時加強文昌同健康運的話，可選擇往北面出發，即大埔粉嶺一帶。林師傅稱今年健康位就在中宮位，如果你今日有駕車外出，不妨將車停泊在兩車中間，這個中宮就可以為你帶來更佳的健康運。



做生意 增強財運

至於事業運方面，就在東方，睇東方日報當然係至醒啦，但同時要向東方行個大運，香港以東就係觀塘同將軍澳一帶，由於過年期間將軍澳交通較擠塞，所以建議到觀塘海濱道海濱公園，這個地方人比較少之餘，同時又可以在海邊遠眺維多利亞港景色，目光視野都變得更遠更闊，這樣做生意成功的機會都大大增加。要加強今年的財運，中宮位置亦是最佳選擇，如前文提及中宮就位於本身的位置，又或者在停車場特別找一個兩車中間位來停泊，催一催今年的財運就可以財源滾滾來啦！