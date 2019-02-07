香港估估吓：常歡和何里玉扮過的外語片？

賀歲片之中，《家有囍事》的必睇程度絕對入到三甲，皆因當年的電影陣容粒粒皆星，有黃百鳴、周星馳、張國榮、張曼玉、吳君如、毛舜筠等，就算翻睇幾次都仲笑得出。戲中的何里玉（張曼玉飾）很喜歡荷里活電影，你又講唔講得出，何里玉同常歡（周星馳飾）於戲中扮過邊幾套外語片呢？



常歡深知何里玉鍾情荷李活電影，為投其所好，最初就模仿了《風月俏佳人》的電影海報甫士，成功接觸何里玉。常歡追求何里玉追到日本，使用了《人鬼情未了》中製造陶器的一幕作為橋段，仲用埋「巴黎鐵塔反轉再反轉」。至於接着介紹的一套，未必個個都知，皆因戲中沒有明確提到，當常歡患上「無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症」，何里玉作為常歡的看護，就模仿了荷里活電影《危情十日》中的女殺手Anny Wilkes，特別穿上一樣的衣服，還有相似的橋段。電影尾段常歡為了哄何里玉回心轉意，《未來戰士》的造型，還刻意把名稱說成「阿諾豬華辛力加」及「阿諾舒華生力啤」，相當搞笑。



至於戲中提到的「《南拳北腿孫中山》下集之《醉拳甘迺迪》」，固然是常歡為騙何里玉老作的。



答案：《風月俏佳人》、《人鬼情未了》、《危情十日》、《未來戰士》