食物急救8招　KO過年殘樣

新年玩到殘，假期過後，豈不是「初四咁嘅樣」返工？想回復神采飛揚，大家應從生活及飲食方面着手，如調整睡眠時間、飲食要定時等，慢慢調整「正常」的生活規律。不得不提，食物是相當重要的一環，因為維他命A、維他命B雜、維他命C、奧米加三等營養要素，對改善「假期後殘樣」症狀，如皮膚老化、色斑、細紋等，都有一定的幫助。



今次請來營養師高芷欣介紹食物急救8招，提醒大家如何從食物營養中，潤澤肌膚，加快代謝，養足精神，迎接年初四的返工日。





【8招食物急救】

1.牛油果防皮膚老化

牛油果含豐富的奧米加三及奧米加六脂肪酸，預防皮膚老化，馬上潤澤肌膚，以及幫助骨膠原產生，又能抑制黑色素。由於脂肪含量也很高，建議一天只吃一個小型牛油果或半個中型牛油果。



2.維他命A為皮膚鎖水

南瓜、番茄等食物含有豐富維他命A，有助產生骨膠原及為皮膚鎖水，幫助皮膚保留更多水分，同時也能平衡油脂分泌。也是急救肌膚的好幫手。



3.每天一掌心堅果

堅果類（如杏仁、核桃等）含有豐富的維他命E，能減少紫外線對皮膚引起的損害，淡化色素及色斑，又能抗氧化。人體愈老，皮膚中的維他命E就愈少。每天食用一個掌心分量的堅果，有助補給維他命E。



4.戒糖1-2星期

糖會令膠原蛋白流失，令肌膚更快衰老，少食高糖的食物，例如甜品及朱古力等，有助保持肌膚彈性。建議戒糖1-2星期，有助急救肌膚。



5.每周幾次三文魚

三文魚含豐富的奧米加三，能預防細紋、色斑，又能潤澤肌膚，每星期可以食用2-3次。



6.多飲水為肌膚補水

水有助身體排毒，加快代謝，而且是最直接地為肌膚補充水分。



7.維他命B雜提升代謝

豆奶、蛋及魚類含豐富維他命B，特別是B1及B3，有助提升代謝，返工更有精神。



8.維他命C美白肌膚

含維他命C的食物，如士多啤梨、奇異果、番石榴等，皆有美白肌膚的作用。



【早餐建議食譜】

【牛油果堅果奶昔】

材料：

1.小型牛油果1個

2.杏仁或核桃6-8粒

3.豆奶1杯



做法:

1.把所有材料放在攪拌機中攪拌均勻即可。





【午餐/晚餐建議食譜】

【番茄炒蛋】

材料：

1.蛋1隻

2.番茄1個

3.茄膏1湯匙



做法：

1.雞蛋加1/4茶匙鹽後打發。

2.然後在油鍋中炒熟後上碟。

3.番茄放入鍋中炒至軟化，加入1湯匙茄膏及少許生粉水直至收汁，關火。

4.把炒過的蛋回鑊炒均後即可。



【南瓜汁燴三文魚柳】

材料：

1.三文魚柳約150-200克

2.南瓜肉60克

3.清雞湯小半杯

4.洋葱切碎約1-2湯匙



做法：

1.三文魚抹乾後，用鹽及胡椒粉醃20分鐘。

2.把三文魚煎熟上碟，備用。

3.把洋葱炒香，加入南瓜肉煮軟後壓成蓉。

4.加入雞湯、鹽及胡椒粉，然後把汁煮至濃稠。

5.把南瓜汁放在三文魚柳上即可。