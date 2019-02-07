六福珠寶豬年十二生肖助旺飾物秘笈　助你豬年行大運！

踏入豬年，相信大家都很想了解自己在豬年的生肖運程！除了希望催旺人緣、桃花、事業、健康和財運外，犯太歲的生肖（即屬豬、虎、蛇、猴）又可以如何化解？想提升運勢又有什麼小秘技？



六福珠寶十二生肖黃金吊墜助你催旺豬年，實行豬年行大運！以璀璨的黃金打造各款手捧不同吉祥物的Q版十二生肖吊墜，透過光金及磨砂工藝增加立體感，並以琺瑯彩點綴眼睛，起著畫龍點睛的作用，佻皮生動的神態為黃金吊墜注入生氣與活力，寄予新一年美好的盼望與憧憬，戴著六福珠寶助的旺飾物，今年就一定吉星高照，六福齊來！



此外，招財貓是一種寓意招財添福、廣結人緣的吉祥物，六福珠寶推出的一系列招財貓黃金福袋、金章和吊墜飾物，為您開運招財！黃金招財貓富貴福袋有著福運招徠的寓意，無論用來做賀年擺設或饋贈好禮，都屬上佳之選；黃金金章以精湛的半浮雕立體技術呈現出活靈活現的招財貓圖案，加上身旁的金元寶和金錢幣，願祝福常伴左右，財運亨通、盆滿缽滿；以黃金雕琢的招財貓吊墜，更精心加入「福」字或金元寶設計，突顯招財進寶的寓意。大家不妨可以造型可愛的招財貓飾物配襯日常造型，為新的一年開運招財，帶來好開始！



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