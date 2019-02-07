新潮風水師　分析桃花最強最弱生肖

每個人都想擁有如童話故事般的甜蜜愛情，然而感情有可能因應生肖運程而有所變動。玄學家周亦彤（Thierry）會講解一下今年三個桃花運最旺的生肖，以及桃花運最差的生肖，一次過剖析豬年的姻緣運勢，想知如何化解感情危機？又或怎樣催旺戀情？Thierry都會一一講解。



桃花最旺三甲

第一位：肖虎 易找到對象

桃花運受合太歲影響，意思是指單身人士較容易找到一些適合的對象，更有很大機會可以踏入談婚論嫁階段。



第二位：肖兔 好友變情人

桃花運方面非常好 因為他們受着會太歲的影響，單身者有望經朋友介紹，或是在朋友群中找到另一半。



第三位：肖羊 終開花結果

因受到會太歲的影響，桃花運有不俗的運勢，這代表無論是單身或是已有伴侶者，均有開花結果的機會，即單身者很容易認識到另一半，而拍拖者則有結婚的機會。



桃花最差三強

第一位：肖豬 有分手危機

受到犯本命太歲的影響，桃花運較差，拍拖者有機會分手，不過如欲結婚者，今年卻是一個好機會，因能依靠這件喜慶事來阻擋分手的危機。如果想趨吉避凶或提升感情運，可以多用九紫星的所在地，即西北方位，例如用此位置睡眠、工作，或擺放紅色、粉紅色擺設。



第二位：肖蛇 多爭拗衝突

受沖太歲的影響，感情運方面會有很多衝突，如拍拖者易與另一半產生爭拗，傷及雙方感情，故需要互相耐心溝通。如果想提升感情運，宜多用今年的財位 ，即中宮位置，或是置放紅色物品、黃色燈。



第三位：肖猴 多是是非非

受着刑太歲影響，感情運比較差，如拍拖者會有機會出現第三者，或是彼此間多是是非非。如果想提升運氣，可以多用九紫星位置，即西北位，或是在此擺放紅色、橙色、紫色等喜慶色調的擺設。