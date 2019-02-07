初三赤口　純素豬肉丸靜心

初三赤口，據中國傳統習俗，會容易與人發生口角爭執，加上團年開年應該吃了不少高脂美食，不如來個素食降降火。今日請來灣仔一間五星級酒店高級中菜廳行政總廚陳漢章師傅，利用近年新興的純素豬肉，炮製鮮花椒白木耳純素肉煲。



素豬肉加生粉和調味搓成肉丸，先蒸後炸以定型，配上辛香的鮮青花椒和菇菌，加上以蔬菜煲煮的素湯來烹調，煮好後即放入燒至熱辣辣的沙鍋內，香氣四溢。素肉質感結實彈牙，而且和真豬肉味道非常相似，相信不愛吃素的人也容易接受呢！



材料：

純素豬肉 6両

濕白木耳 2両

靈芝菇 1両

鮮青花椒 5錢

紅椒角 5錢

葱段 適量

蒜蓉 適量

素蠔油 適量

糖 適量

生粉 2茶匙

素湯 2湯匙



做法：

1.純素豬肉加1茶匙素蠔油、1/3茶匙糖、1茶匙生粉拌勻，分開相若分量差成肉丸，蒸5分鐘後炸至金黃。

2.靈芝菇和鮮青花椒分開走油，靈芝菇和白木耳汆水。

3.蒜蓉、葱段、鮮青花椒加素湯、素蠔油、糖煮滾，放入肉丸、靈芝菇和白木耳煮勻，加生粉水埋芡，倒入已燒熱的沙鍋內。