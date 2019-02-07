選購全屏手機　不可不知的5大貼士

踏入新一年，送舊迎新，不少人都會買部手機獎勵自己！現時智能手機以全面屏為主，但市面上選擇甚多，究竟邊一部先適合自己呢？以下就傳授5大選購貼士畀大家，等大家豬年買到部心水手機啦！



貼士一： 認清技術種類

全屏手機屏幕各具特色，但主要分為幾大類，包括窄邊框、瀏海（又叫M字額）、水滴、升降鏡頭及開窿型。窄邊框是最傳統設計，仍保留「額頭」及「下巴」，只是把邊框盡量收窄，例子有紅米Note 5 ; 「瀏海」由iPhone X帶起，最新選擇有Meitu V7、LG V40等；「水滴」則以國產機居多，因鏡頭位置貌似水滴而得名，代表有Oppo R17 Pro、OnePlus 6T等 ; 升降鏡頭型將前置鏡頭收納於機身內，將機面用到最盡，只不過市場暫時選擇唔多，Oppo Find X及小米Mix 3是其中例子 ; 最後的開窿型則於最近推出，前置鏡頭直接「釀」入屏幕內，肉眼睇屏幕恍如穿窿一樣，Samsung叫這技術做「Infinity-O」，並首度應用於Galaxy A8s上。



貼士二：比較屏佔比

再來就要看「屏佔比」，只不過各大手機廠商對全面屏的定義及計算方法不盡相同，目前主要有兩種計算方法，一是「顯示面積 ÷ 面板玻璃面積」、「顯示面積÷手機除去側邊按鍵的正面投影面積」，由此可見若用第二個方法，計算出來會有點吃虧，所以為了宣傳效果，廠商大多使用第一種計算方法。若簡單二分法，屏佔比超過90%才算真˙全面屏。



貼士三：測試屏幕顏色

面板是直接影響畫質的元素，現時以 IPS LCD及 OLED為主流，前者會自行發光，賣點是顏色鮮艷，較為省電，但會有烙印問題，用久了可能會出現無法清除的圖像，而且也有PWM閃頻問題，有機會令眼睛不適。IPS LCD好處是平，沒有烙印，但是LCD的品質參差，好的話色彩奪目，爛的話飽和度不高，所以選購前最好進入TEST MODE試清楚。



貼士四： 裝App睇黑邊

有了全面屏，但軟件不支援也沒有用處。現時部分全屏面手機開App或打機時會用不盡屏幕，留下黑邊視覺上相當突兀。因此，購買前最好裝隻Game測試清楚。另外，由於現時流行的影片格式仍是16:9，故睇片時左右會多出兩條黑邊，有見及此YouTube已提供更新，在觀看比例不足 18：9 的影片時，只要在屏幕上用雙指放大，就可以將影片「放大」，用盡全個屏幕睇片。



貼士五：檢查有否芒貼

買了新機固然要貼番塊芒貼保護一下，但全面屏多於雨後春筍，市場未必有足夠選擇。這方面國產機較為細心，因為很多時跟機已有芒貼提供，慳番唔少時間及金錢。另外，要留意部分全面屏兩邊向內微曲，以曲面屏幕取悅消費者，但這也增加了黐芒難度，日後也容易移位，要有這方面的心理準備。

