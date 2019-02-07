三界五行：【鼠】貴人加持　大展鴻圖

生肖屬鼠的人，流年命盤有「太陽」、「天乙」、「桃花」、「年煞」、「天空」、「咸池」、「晦氣」等星曜，對個人今年的命運有一定影響。



「太陽」星就是天上的太陽，正能量十足，屬鼠的人，今年處於「大利」的方位，加上太陽的照耀，一切都充滿陽光，對事業、學業、健康、人際關係及家庭，都有很大幫助。「天乙」是貴人星，本來男女貴人都有，不過「天乙」逢「太陽」，男性貴人的助力比較大，而且白天求人幫忙，較夜間容易得到助力。「桃花」也是貴人星，對事業、交友、家庭都有助旺的作用，「萬物生長靠太陽」，「桃花」欣逢「太陽」，生肖屬鼠的人，流年的桃花運非常好，時時遇貴人，尤其是異性貴人。「桃花」帶來的桃花運，是正桃花，對於未婚人士，以及未有固定異性朋友，一定會帶來非常好的機會，切勿走寶。



說完三顆吉星，就要居安思危，看看幾顆凶星帶來的啟示，「年煞」預兆全年都有潛在危機，尤其是運氣較差的月份，天災人禍的影響不能小覷。「天空」須提高警惕，求事、求財在眼見成功的時候，有可能轉勝為敗。「咸池」是爛桃花，一旦招惹，對事業、愛情、家庭、健康都有破壞能力。「晦氣」象徵陰暗、不明朗、消極等負面因素，剛好是「太陽」的反面，如果不調動積極因素，不樂觀面對困難，必定會影響今年的成就，至於各星的具體應對方法，明續講解。（鼠之一）



方向宇