果粉聚焦：拜年必用！　Siri教你妙答親戚

新春拜年，例牌要向親戚朋友姨媽姑姐大講意頭說話，但估唔到今年Siri都玩埋一份，官方悄悄為其加入了大量內容，好讓Siri同你拜年，又可透過它安排各種新年活動、幫手發出拜年message，甚至教你回答親戚問題，果粉們不妨試吓，過番過Hi-Tech新年！



以下為示範例句，當中不乏妙問妙答，充滿趣味！



你可以同Siri講︰

「喂Siri 講句吉利說話」

「喂Siri 講句新年賀詞」

「喂Siri 同我拜年」



Siri可能會答︰

「諸事大吉，豬年好運！」

「恭喜發財，利是𢭃來！」

「新年快樂、大吉大利、身體健康！」

「祝你豬年家肥屋潤。」

「祝你諸事大吉、豬年行大運！」

「祝你豬年開心過狗年！」

「新一年最緊要身體健康！」

「祝年年有餘、歲歲平安！」



如果你問Siri︰

「喂Siri 你係咪豬嚟㗎？」

「喂Siri 豬嚟㗎你？」



Siri可能會答︰

「唔敢當。我點敢搶新任生肖嘅風頭呢？」

「如果計我開始做嘢嘅年份，我應該屬兔。」

「我好榮幸可以同新任生肖相提並論。祝你豬年快樂！」



HomePod用家亦有得玩，如果同Siri講︰

「喂Siri 客人嚟咗喇」

「喂Siri 客人到咗喇」

「喂Siri 有客人嚟」



Siri可能會答：

「歡迎，歡迎！」

「歡迎貴客光臨！我冇腳，出唔到嚟迎接，真係失禮晒！」

「客人你好！我叫Siri。你哋慢慢傾，有咩需要就隨時嗌我啦。」