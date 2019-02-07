豬年遊世界　大利熱點逐個捉（蛇、馬、羊）

很多人鍾意新年去旅行，避年之餘兼可行大運。踏入2019年己亥豬年，一於請玲瓏堂常歡師傅為十二生肖夾番個大利方位，出外充電之餘，順便催旺全年運勢。而且豬年有咁多紅日連假，依家計劃定外遊熱點，玩多幾轉咁就Very Good啦！



屬蛇 感受南歐

吉利方位：西

屬蛇人士今年有吉星「一白貪狼星」眷顧，其位處西方，五行屬水，主事業、財富和感情。克羅地亞、意大利等地中海國家均是心水之選，身處如詩似畫的風景下定可增進男女感情，或許會想到好橋令事業更上一層樓。



屬馬 暢遊英倫

吉利方位：西北

與屬鼠者同樣被「九紫右弼星」照耀的馬仔馬女，可相約知己好友暢遊英國。一來切合該星增加人緣運的特性，二來主吉祥喜慶，不妨睇番場足球賽事增添熱鬧氣氛；之後再到蘇格蘭或愛爾蘭飲杯威士忌，真的一樂也。



屬羊 遠離塵囂

吉利方位：南

五行屬木的「三碧祿存星」雖主禍福財祿，但是非也特別強。屬羊人士為免是非纏身，不妨向南方旅遊放鬆一下，例如去泰國做Spa，或於Resort享受陽光與海灘，甚至可到咖啡店偷閒，遠離塵囂是個好選擇。