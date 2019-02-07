靈敢侶情：扮好人博被愛

有一個女生，天生很自我，對人的苦與樂尤其沒有興趣。於是這些年來，愛她的人都不算多。



終於，寂寞感來了，她想有更多人愛，惟有改變。



她看很多人物傳記，學習模仿好人︰對人噓寒問暖，表現有禮，經常笑着說「謝謝」。她還走去做義工，跟人聊天時，又會用問題去帶起話題，希望對方以為她很關心、很感興趣。



可是，她的朋友數目、喜歡她的人，反而比以前更少。她實在不明白，自己已經做好人了，為何沒有更多人喜歡她？



原因很簡單︰好人都提防她，因為看上去太有機心。



於是，我給她一個非一般的建議︰與其掩飾，不如大膽承認。



我對她說︰「我有很多缺點，但我一定會告訴別人。」



是真的，我跟另一半還未拍拖時，便經常對他說︰「我脾氣好大，喜歡就喜歡，不喜歡你休想逼我就範。我提醒你，我非常衰格的。」結果，他反而覺得我好好笑。



為何這樣？認衰反而有好結果？



多年之後，另一半給我解釋︰「好人最怕的，不是壞人，而是裝好的壞人。因為，好人最怕遇上要防範的朋友。」



然後，我就明白了，只要你願意承認，願意真心和用心地進步，好人都會樂意接受的。但假如你騙人，試圖用假的一面對人，不論好人抑或壞人，都會怕了你。



老實講，雖然在很多時，這個女生都氣死我，但由於她對我坦白，能夠跟真實的、不裝好人的她做朋友，我反而覺得很有趣。那有人學做好人，反而處處碰釘的呢？實在太論盡了，哈哈！



「如果坦白認衰之後，別人不喜歡你呢？怎辦？」女生問我。



「有甚麼所謂？明白你的人，自然會喜歡你；喜歡你的人，自然會留低。何必模仿一些不屬於你的個性，吸引一堆不適合自己的人，最終被揭發，反目成仇？」我說。



所以，你都一樣啊，人生在世，寧得一個交心知己，都別强求十個潛在仇人。沒有人是完美的，別再為了要討人歡心，而掩飾自己了！



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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