【健樂事】熱氣上火　係時候解毒啦！　

轉眼便來到年初三，相信經歷了由年三十晚到年初二的大魚大肉，腸胃到今天已經大叫吃不消，加上過時過節煎炸及辛辣食物不停口，以及夜瞓玩通宵、休息不足，容易令人體陰陽失衡，出現「熱氣」。



【積聚過多陽氣】

從中醫角度分析，熱氣是跟天氣轉變、飲食習慣及個人體質有關，經常進食濃味、辛辣和煎炸食物，容易令體內積聚熱氣，此外，睡眠不足亦是導致熱氣的原因之一，因為晚上屬陰，晚上睡覺本意就是積養陰氣，要是經常夜瞓以及瞓得太少，便反為積聚過多陽氣於體內，於是形成熱氣了。



【掌握體質治理】

由於近年中醫學常識普及，不少人都掌握到自己體質屬寒底或熱底，於是大部人便以為只有熱底人士才會熱氣，其實寒底人士也會熱氣的，只是因着不同症型的熱氣而治理方法各異而已，最重要是清楚了解個人症型而對症下藥。



五花茶

材料：菊花3錢、金銀花3錢、葛花3錢、雞蛋花3錢、木棉花3錢、夏枯草3錢

做法：

1.先浸洗所有村料。

2.用4碗水煲約一小時即可。

功效：主治咽喉腫痛、熱氣、熱瘡、熱痱、牙痛；菊花和金銀花皆具清熱解毒的功效。



蘋果淮山湯

材料：蘋果2個、淮山5錢、蓮子1両、百合8錢、鮮栗子3両、南杏3錢、瘦肉半斤

做法：

1.先將栗子放滾水片刻，過冷河後去衣，備用。

2.蘋果洗淨後去核去心，切件；瘦肉氽水。

3.其他材料洗淨，備用。

4.將所有材料放入煲，加入適量清水，大火煮沸後轉慢火煲2小時。

5.最後加鹽調味，即可。

功效：適用於咳嗽、少痰、口燥咽乾表現之人士；生津止渴、利濕消積、潤肺健脾、養心益氣。

禁忌：脾胃虛弱、消化不好、患有風濕病、糖尿病人士不宜。

