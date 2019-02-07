本日日本：赤口日　賞冰雪降降火

今日赤口，係咪有少少心火盛！唔緊要，近期日本有不少跟冰雪有關的景點登場，一齊去睇睇，保證你即時降溫，無晒火氣！



金澤兼六園 賞金黃雪吊

日本三大名園之一，位於金澤市的兼六園，每年冬天例必亮起園內三百個燈泡，在金黃色的燈光下，園內的松樹和石燈籠也加倍迷人，由即日至2月19日，大家都可以到兼六園沾染「金」氣！



兼六園曾是擁有百萬石加賀籓籓主前田家的私人庭園，到了明治7年，兼六園成為石川縣公園，正式對外開放。兼六園四季有不同景致：春櫻、夏綠、秋楓、冬雪各善勝場，令人嘆為觀止。現在來到兼六園，不但可以賞雪，亦可以觀看園內的「雪吊」，原來園內有不少松樹，為了防止積雪壓斷樹枝，每年11月開始，園方會以木頭打樁，再從上頭拉繩子吊住枝幹，形成有如傘骨架的放射狀「雪吊」，成為兼六園獨有的風情畫。而冬季LIGHTUP的賣點，就是用金黃色的燈光來映照松樹及「雪吊」，看起來就像一把金色的傘，保護着松樹，實在好有意境呢！



北海道網走 坐火車賞浮冰

遊日想賞雪，北海道確實睇到飽都得！何況北海道還有流冰可看呢！其中JR釧網線，行走網走至知床斜里之間季節限定列車「流冰物語號」，每年只在冬季期間限定行駛，這輛列車充滿復古的氛圍，車廂內配有木製椅子和法式火爐，望向窗外，就是鄂霍次克海的獨特景色，更有機會觀賞到浮冰，也是非常獨特的體驗！今年的「流冰物語號」剛剛開始，一直至3月3日，想感受白皚皚的浮冰之美，就要把握機會了！



北海道小樽 雪燈之路

北海道的小樽，於1999年首辦雪燈之路，原意是清除深厚積雪，令城市更加清潔，但添加了燭光和燈飾後，慢慢成為了當地的盛事.。今年的雪燈之路將於明天（2月8日）登場，一直至2月17日，期間會動用約15萬枝蠟燭，其中位於小樽運河旁的運河區，會在河上布置400多個玻璃浮球蠟燭，晚上燃點的燭光散出柔和的光影，使小樽運河更添嫵媚，而舊手宮會場則會化身成蠟燭廣場，場內有雪隧道、雪小屋、有小朋友的雪梯等，同時還有心形雪燈和十字架雪燈等。