利是錢買紅金色音響　靚聲應節

新年𢭃到利是錢，想買一些實用好玩的音響產品，滿足一下自己的購物慾，但又不想新年流流，買一些成部都是黑色的產品，不如就等小記搜刮一些紅、金色的應節音響產品給大家，如你是黑膠唱片迷的話，這款成部都是金色的意大利GoldNote唱放PH-10應該是你杯茶，針對喜歡出街聽歌的朋友，Astell&Kern亦推出Royal Gold金版DAP A&ultima SP1000M，夠晒尊貴，還有Soul出品的粉紅色真無線耳機Aura，新年帶出街聽下賀年歌就最適合不過。



粉紅真無線Soul Aura

想出街聽歌都有件紅色產品應應節的話，Soul推出的粉紅色真無線耳機，耳機及充電盒都採用搶眼的粉紅色設計，而且耳機外形根據人體工學設計，極為貼耳穩陣，重量只有5g，配合附設的充電盒，可為耳機額外充電3次，令總播放時間長達8小時，而且用家只需從充電盒中取出耳機開啟電源，左右耳機就會自動配對，相當方便，除了粉紅色外，更備有黑、白、藍供選擇。



Royal Gold金版 A&ultima SP1000M

屬人氣型號A&ultima SP1000M的限量特別版，機身由鋁金屬改為以黃銅鍍上99.7%黃金，黃金的表層不單令機身更奪目耀眼，比起其他物料，亦減少了氧化的機會，而且黃金的導電性能相對較優良，能透過改善接地效果而令音質提升，重量亦由正常版本的203g增加至313g，可見用料沒有偷工減料。此外，將平衡插頭的輸出功率提升至4.2Vrms，比同廠旗艦型號SP1000的3.9Vrms更強，能流暢驅動大部分耳機。



金版GoldNote PH-10

GoldNote是意大利音響名牌，名字上有Gold字，亦順理成章推出金版的唱放PH-10，外殼金光閃閃，新年擺在客廳播歌特別有氣氛，內置Subsonic濾波器，有效減少音訊內的雜訊，增益方面，更提供有-3dB、0dB、+3dB、+6dB等4個選項，配合不同的音樂風格，更備有均衡曲線控制調音，將頻率響應提升至20Hz-20KHz，雖然輸出有力流暢，但卻將訊噪比提升至-89dB水平，難怪音色乾淨無雜音。

