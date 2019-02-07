Pet Pet聯萌︰有狗狗民宿睇住　主人放心外遊

相信不少主人曾經都試過因為照顧寵物的原故，而要放棄去旅行的機會，又或者出了門，依然終日心掛掛，擔心屋企的毛孩。好像家中收養了10多隻流浪貓狗的陳慧敏（Carmen），就特別明白這份憂慮。於是，去年2月她特別與朋友Ringo（WiseNews創辦人）共同開創了一間狗狗民宿Dog Dog Bnb，希望為毛孩提供家庭式的照顧，讓狗主可以放心出遊。



據Carmen的分享，狗狗民宿的想法其實是源自於她的拍擋Ringo。由於他經常來往海外，一年有一半時間都不在香港，而每當他出遠門時，就會暫託狗狗在契媽家中，才會感到安心，而當他在外國見過不少狗狗民宿後，覺得這種做法不俗，於是邀請Carmen一齊合作。



Dog Dog Bnb除了是專門為犬隻提供民宿服務之外，亦是一間社會企業，致力推廣領養，令香港成為一個對動物更加友好的城市。為了提高香港貓主狗主照顧寵物的專業水準，他們亦會定期舉辦各式各樣課程，例如「貓狗寵物急救班」、「貓狗糧標籤ABC」、「教狗入門訓犬班」等，邀請獸醫助護，犬隻訓練師等專業人士分享寵物知識，幫助主人更有效地了解毛孩的生理和心理。

