Viola Chorale　擴音加料玩埋解碼

Viola全名是Viola Audio Laboratories，亦有人簡稱為Viola Labs，由CELLO的前總設計師Tom Colangelo及Paul Jayson於2001年聯手創立，以推出高階前後級及合併式擴音機，而備受發燒級音響迷推崇，最新作品是合併式擴音機Chorale，機背除了一系列的端子插口外，更設2組模組插槽，用家可因應個人需要，而外購DAC解碼及Phono模組，全面照顧到新一派的Computer Audio Source（CAS）年輕樂迷，及聽開黑膠唱片的資深樂迷。此外，用家更能透過專屬的手機應用程式來進行網絡遙控，簡單調節音量及切換音訊源，進一步簡化操作系統。



外殼由厚實的鋁合金板製造，能杜絕外界磁場的影響，而純銀色外殼亦盡現典雅高貴風格，內置重量級變壓器，配合高效能的放大系統，能將輸出功率提升至125W×2（8 ohm），為配合不同阻抗的喇叭，更可將輸出調節為250W×2（4 ohm），將音量調至極大音色都不會拆，更能將單元分析力發揮至極限，而且由於機身鋼水落到足，令重量達致28kg，可透過自身重量杜絕不必要的震動。