方海閱師傅教你豬年旺桃花！

桃花運除了可以解作姻緣亦可以解作人緣，所以增強桃花運有利單身男女成功脫單、覓得如意中人，亦可以幫助打工仔與合作夥伴相處融洽，做生意的亦可以加強與客戶關係。至於如何於己亥豬年增強桃花運，就要請玄學家方海閱師傅指點指點。



2019己亥豬年十二生肖運程以及增運服飾配搭：

豬

肖豬朋友今年屬犯太歲生肖，感情方面會遇到的變數頗多，即使與戀人達到談婚論嫁階段，都有可能突然分手，故對伴侶宜給予多些包容和體諒，盡量避免爭吵。

增強桃花運服飾︰宜穿白或黑色衣服，戴銀器、珍珠等飾物催旺。



鼠

肖鼠朋友今年感情生活像霧又像花，原因是有一顆「咸池桃花」星出現，故有機會遇上令你一見傾心的新情緣，不過「咸池桃花」屬於不良桃花，因此不宜投放太多感情。

增強桃花運服飾︰宜穿白或黑色衣服，戴銀器、珍珠等飾物催旺。



牛

肖牛朋友今年會因為受到好多閒言閒語影響，甚至有小人從中作梗挑撥，令到與伴侶之間的感情備受考驗。建議要保持冷靜，避免與對方正面開火！

增強桃花運服飾︰宜穿紅色、粉紅色的衣服，戴粉晶、珊瑚石等飾物催旺。



虎

肖虎朋友今年既與太歲相合，同時又相破，男女感情離合聚散無常，即使決定好今年結婚，亦可能在臨門一腳而分手，宜在感情情方面多加忍讓。

增強桃花運服飾︰宜穿紅色、或紫色的衣服，戴紫晶、石榴石等飾物催旺。



兔

肖兔朋友今年沒有任何吉星助旺桃花運，單身男女如果想在今年覓得戀人拍拖，不妨透過朋友介紹，以及多參加朋友聚會，提升結識異性機會，說不定就會遇上良緣。

增強桃花運服飾︰宜穿灰色或藍色的衣服，戴藍水晶、藍寶石等飾物催旺。



龍

肖龍朋友今年有「紅鸞」星，桃花旺盛，如果未有對象，今年大有機會認識合心水的異性朋友。如果拍拖成熟，今年亦是肖龍者結婚的好時年。

增強桃花運服飾︰宜穿粉紅色或紫紅色的衣服，戴紫晶、紅寶石等飾物催旺。



蛇

肖蛇朋友今年沒有任何吉星扶助，加上「沖太歲」，已到談婚論嫁的肖蛇人士，如果今年結婚不成，分手機會甚高。流年兼有「大耗」星，有可能因桃色事件而破財，故切記小心桃花劫！

增強桃花運服飾︰宜穿綠色、或紅色的衣服。戴粉晶、綠寶石等飾物催旺。



馬

肖馬朋友今年小心「暴敗」星的破壞力，有可能在毫無預兆下突然分手。未有對象的朋友，宜多些出席喜慶宴會並主動出擊，才可增加拍拖機會。

增強桃花運服飾︰宜穿綠色、或紫色的衣服。戴紫晶、綠寶石等飾物催旺。



羊

肖羊朋友今年桃花運方面沒有任何吉星相助，今年想行桃花運，必須克服怕醜、怕失敗的心理，大膽一試，或可成功，增加脫單的機會。

增強桃花運服飾︰宜穿紅色、粉紅色的衣服，戴粉晶、珊瑚石等飾物催旺。



猴

肖猴朋友今年「破太歲」，與伴侶的感情方面亦可能受到傷害破壞。剛剛拍拖的朋友可能會遇到發展初時如膠似漆，但後來感情突然無疾而終的情況。

增強桃花運服飾︰宜穿啡色、黃色衣服，戴黃水晶、玉髓石等飾物催旺。



雞

肖雞朋友今年並無桃花星，感情生活比較平淡。可幸，今年有「文昌」星照耀，如果未有對象，可以多到去圖書館、書店一遊，既可讀書增長知識同時又增加結識到新朋友機會。

增強桃花運服飾︰宜穿啡色、黃色衣服，戴黃水晶、玉髓石等飾物催旺。



狗

肖狗朋友今年有「天喜」星，亦有「寡宿」星，代表感情會有極端變化。今年有機會找到合心意的戀人，但卻可能要分隔兩地，難免有孤寂之嘆，感情有幻得幻失之感。

增強桃花運服飾︰宜穿紅色、或紫色的衣服，戴紫晶、石榴石等飾物催旺。



增強桃花運好去處：

2019年桃花位在正西方，如果多到正西方郊遊、拍拖，都有助催旺桃花運以及增進感情。



以整個香港地形看，西方是龍鼓洲。

以香港島區看，西方是︰薄扶林郊野公園一帶。

以九龍區看，西方是︰美孚荔枝角公園一帶。

以新界區看，西方是︰天水圍濕地公園一帶。

以大嶼山看，西方是︰大澳一帶。