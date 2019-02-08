豬年遊世界　大利熱點逐個捉（猴、雞、狗）

很多人鍾意新年去旅行，避年之餘兼可行大運。踏入2019年己亥豬年，一於請玲瓏堂常歡師傅為十二生肖夾番個大利方位，出外充電之餘，順便催旺全年運勢。而且豬年有咁多紅日連假，依家計劃定外遊熱點，玩多幾轉咁就Very Good啦！



屬猴 短線遊蹤

吉利方位：中

屬猴人士今年被屬土的「八白左輔星」拱照於中位，吉星主富貴財祿，喜事多多。肖猴者今年不宜遠行，不妨來個短線遊，當中可湊熱鬧經港珠澳大橋到澳門或廣東省，遠一點的台灣亦是港人快閃旅遊熱點，近有近玩其實也不錯。



屬雞 法式品味

吉利方位：西北

屬雞的朋友今年大利西北方，常以雞圖案作標記的法國，是不錯的旅遊地點。各位可品嘗葡萄酒、干邑及香檳之餘，又可於巴黎購物添新裝，再到羅浮宮感受藝術氣息，令內外品味均有所提升。



屬狗 多去日本

吉利方位：東

三吉星之一的「六白武曲星」今年照耀屬狗的朋友。該星五行屬金，主官運和貴人，並有驛馬和偏財，大利東方，多去日本就最好不過。加上香港往來日本的航點愈來愈多，例如四國的香川、本州西部的鳥取、九州的長崎等均有直航，對崇日的狗仔狗女是福音。