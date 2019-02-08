東「沖」有料到：阿爸送阿仔出家

新正頭先祝大家新年快樂、萬事勝意，最緊要身體健康。

你可能會問，新年流流何解題目如此傷感？實情並非如此，正所謂各處鄉村各處例，在泰國出家是一件幸福快樂的事。



「甚麼？無事無幹父親送孩子出家還有快樂可言嗎？」大家有所不知，其實這是泰國的傳統習俗，兒子可以短期出家，當地視之為給家人積福，很多家庭都願意送孩子到佛寺作短期出家，有時更會有盛大的慶典作慶祝。



兩星期前跟朋友去清邁看當地一所新佛寺落成，除了一些儀式外，還找來9位新出家的僧人在寺內誦經。對於一般中國人來說，出家原因有很多，有人會覺得可能是因為生活不愉快、逃避現實或看破世情等理由。但泰國的觀念則截然不同，當地的男性會視一生人出家一次是光榮的事，而這9個名額很快便額滿。遲來報名的，真的後悔也來不及！



當日該佛寺落成儀式完結後，9位僧人便在家人護送下進入寺院，當中更有小孩子，看見父子倆的喜悅神情，感覺真的難以形容。一般短期出家為期三天，也有人會挑長一點的日子，甚至作為終生的取向。無論如何，他們出家都是一件樂事，希望大家也同樣快快樂樂過豬年。



胡慧沖