三界五行：【鼠】事業運佳　勿功高蓋主

生肖屬鼠的人，今年事業運集齊天時、地利、人和，大吉大利，宜銳意進取，勇於開創。「太陽」星與「晦氣」星角力，逆水行舟，不進則退，切勿因循守舊。星象顯示，與太歲相合，逢天乙貴人與桃花貴人，人的因素比天時、地利更重要，爭取上位的同時，應注重團隊合作，更不要功高蓋主，一旦失去上司與同事支持，就會從雲端掉下來。農曆正月，以及三、四、五、六、十、十二月，都有利發展，其餘月份，須穩中求勝。



財運很好，先有名，才有利，而且人氣帶來財氣。由於命盤無破財凶星，所以有利投資和儲蓄，人緣好的年份，交際必多，要預留應酬開支。農曆二、六、七、十一這幾個月財運較差，暫勿作出較大的理財決定，但消費不必過分節儉，財散人安樂。



交友運和愛情運都相當好，喜遇良師益友，也經常得到上司和長輩提攜。有固定對象的未婚人士，今年可在農曆八、九、十、十二月擇吉成親。已婚人士要加倍珍惜配偶，切勿有婚外情，否則不但家庭運受影響，而且令聲譽、事業、財運、健康受損。



健康運本來無大礙，但工作忙，應酬多，帶來負面影響，一旦睡眠質素下降，總體運程也隨着下降，多作戶外活動，適當曬太陽，保持樂觀心境，比吃任何保健食品更有效。農曆五、八、十一這三個月，要加倍注意駕駛、工業、家居以及戶外活動安全。（鼠之二）



方向宇