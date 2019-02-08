動物返工Look　氹你開心

今日大年初四，又是不少人「開工大吉」的日子！長假過後，仲未有心情投入工作，食完Tea仲Hea緊嘅朋友，不如睇吓動物界朋友嘅返工百態，等你開心吓。專家常說動物具有療愈作用，就算不是親手撫摸，純粹觀看動物的相片或影片，也能得到慰藉。今次精選一些以工作為主題的造型，陪大家輕鬆度過豬年的第一個工作天。



商界才俊賺大錢

戴着金絲眼鏡的狗狗（IG@golden.terriever），已經夠晒醒目。再配上恤衫及美金圖案領呔，完全將商界才俊的氣質，演繹得淋漓盡致。

IG：https://www.instagram.com/p/BsfZ8DuFtw0/



平易近人好老細

坐在辦公室裏的貓貓（IG@coopertheminipooper），臉上露出親切的笑容，應該是好聽民意的好老細，似乎準備大派開工利是。

IG：https://www.instagram.com/p/Brn2Eueh_h0/



認真工作博加薪

貓貓（IG@erickrocks15）賴理你在背後不停的影呀影，所以影片只拍下貓貓認真工作的背面，如此全神貫注投入工作，莫非想博加多幾罐貓糧？去片！

IG：https://www.instagram.com/p/Bs_2wBgA_Cy/



為何返工總是攰

假期過後，軀殼雖然返回辦公室，但靈魂呢？蒙着眼罩趕住Check e-mail的狗狗（IG@puppynamedcharlie），可會是你的寫照？

IG：https://www.instagram.com/p/BsIWEGDnwxG/



開工咖啡夠醒神

仲未重新適應返工嘅忙碌，一於學豬豬（IG@ludwik_guinea_pig）歎杯咖啡提提神吧！

IG：https://www.instagram.com/p/Bj3xaDIj9JU/



妙手神醫高富帥

以醫護人員打扮的狗狗（IG@kodydoodle），可說是毛孩界的高富帥代表。有牠的慰藉，大家的心靈又怎會寂寞呢？

IG：https://www.instagram.com/p/Bsjpi-nl3hl/