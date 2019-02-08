營事檔案：南瓜雞肉燉飯　脂肪低夠飽肚

很多人都覺得米飯淡而無味，只喜歡食餸，又或要撈汁食飯，其實只要花點心思，用不同材料作配搭，就會令人對米飯「另眼相看」。今次要介紹的食譜是南瓜雞肉燉飯，大家不妨一試！



【靈芝菇膳食纖維豐富】

這個燉飯加入了靈芝菇，其原名是鴻喜菇；靈芝菇含豐富膳食纖維和蛋白質，膳食纖維可促進腸道蠕動，增加飽肚感。蛋白質可幫助身體組織生長及修補。靈芝菇亦含有硒質，可有助提高身體免疫能力。



【南瓜拌米飯效果佳】

南瓜味道香甜，拌入米飯中，甜味和口感都和米飯非常配合。南瓜有豐富膳食纖維，也含豐富碳水化合物，可為人體帶來能量並維持新陳代謝。南瓜含豐富胡蘿蔔素，具有抗氧化能力，也可以在人體中轉化為維他命A，不過胡蘿蔔素屬脂溶性，需要進食適量油分才有助其吸收。



【雞髀肉脂肪不高】

雞肉可選擇雞髀肉，口感比較嫩滑，脂肪含量不高，也為我們提供優質蛋白質。鰹魚碎的卡路里也不高，在日式料理中經常出現，用作調味，增添鮮味。



【南瓜雞肉燉飯】

材料：

米 1碗

雞肉 200克

南瓜 1/2碗

靈芝菇 1碗

鰹魚碎 適量

葱粒 適量

水 適量

甜豉油 1湯匙

味醂 1湯匙



醃料：

鹽 適量

糖 適量

生粉 適量



做法：

1.將雞肉醃約15-20分鐘，切條，備用。

2.南瓜蒸熟後壓成蓉。

3.把雞肉、靈芝菇炒熟。

4.將米、水、甜豉油、味醂及鰹魚碎逐一放進電飯煲，關蓋待水滾。

5.放入已炒熟的雞肉、南瓜、靈芝菇進電飯煲至煲熟。

6.灑上葱粒，即成。



吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。