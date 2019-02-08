本日日本：破格拉麵配搭　你想試味嗎？

拉麵、蕎麥麵及烏冬等日本麵食的款式口味多如天上繁星，假如你想追求更多味道刺激的話，機會來了！最近便有店家進一步推陳出新，分別將朱古力、薯片及高質芝士跟各類麵食結合起來，成為了現時的網上熱話！吃厭「正正常常」出品的麵癡們，不妨挑戰一下味蕾的接受能力吧！



朱古力溶入湯底

於2月14日情人節，送朱古力給意中人或情侶成了不少地方的習俗，日本也不例外，好多商戶都會推出朱古力商品，不過講到話題性，則落在拉麵連鎖店幸樂苑，該品牌於2月1日至14日期間，推出了話題十足的朱古力拉麵，現時為止已售出了逾10,000碗，反應火熱！「甜到漏的朱古力，跟拉麵溝得埋嗎？」應該是你跟我的共同疑問，而睇見該店的宣傳海報，只見湯底真的是朱古力色，當堂驚嘆店家的大膽創意，不過到親身試食，卻是另一回事。拉麵本身有叉燒、紅白魚糕、薑、葱及筍乾等正常材料外，更附有朱古力塊，而湊近一聞，湯底有很濃郁的可可香味，原來是加了可可油之故，而當麵條沾到朱古力塊溶掉的部分，的確是有甜甜的味道，但整體而言（撇除湯底帶來的視覺印象），這碗拉麵是味道是偏向醬油味道的，不過用來打卡呃Like，還是很能吸客的。



網址：https://www.kourakuen.co.jp/

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一碗都係自家製薯片

對於薯片這種備受大眾喜愛的香口零食，你有冇諗過會跟麵食撈埋一齊？連鎖麵店富士Soba的部分店舖，於上月起推出了薯片蕎麥麵．烏冬（各450日圓）。話說於日本立食界曾經捲起過薯片拉麵的風潮，而富士Soba將之改良推出，賣點是薯片都是店舖用炸天婦羅的油來炸成，並於淥麵時同步炮製，相當熱辣辣，而且分量更多達80克！薯片採用了紫菜鹽味來調味，精彩之處是未浸湯的部分脆卜卜，而浸湯的則是帶柔軟口感，一次有兩種美妙享受，另外薯片相當厚身，薯味也來得更濃郁。如果嫌薯片分量唔夠喉的話，你還可以追加薯片，普通分量為150日圓、雙倍售300日圓、3倍則是450日圓……跟蕎麥麵撈在一起，感覺真的相當澎湃呀！這款薯片蕎麥麵．烏冬現於富士Soba的町田店、荻窪北口店及津田沼店供應。



網址：https://www.facebook.com/fujisoba/

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高質芝士意式拉麵

用番茄加芝士來煮意粉可謂是最正常不過的配搭，不過如果將意粉換成拉麵，卻可以成為一條創新的出路。憑着濃厚番茄湯底闖出名堂的拉麵店「太陽的Tomato麵」，於兩個月前在東京原宿開設了旗下第2家的「太陽的Tomato麵with Cheese」分店，這間店的特點正正是強調芝士的味道，帶來意大利風的嶄新拉麵味道。而該分店提供了3款店舖限定的Premium Cheese拉麵，分別是「魅惑的拉可雷特芝士」、「烘烤卡芒貝爾芝士」及「奢侈吉岡左拉芝士火鍋」，三者均以長柄鐵鍋煮將芝士煮成糊狀，並與拉麵結合，那份香濃「芝」味真的非同少可！無論你鍾情拉麵，抑或無芝不歡的，都應該試試！



網址：http://taiyo-tomato.com/