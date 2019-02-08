各大潮流品牌　祝你「豬」事吉祥

每逢農曆新年前夕，各大小時裝品牌潮流單位，都必定會以該年生肖作主題推出新春限定單品，2019年己亥年生肖為豬，大家當然都「豬」事大吉擺晒上身。雖然豬嘜平日予人形象較為庸懶，但論設計方面的玩味及可塑性亦冠絕十二生肖。而家就立刻將各品牌出盡力打造的掌上明「豬」，一齊公「豬」於世，祝你豬籠入水。



Anteprima Wirebag設計向來都巧奪天工，當中主打動物設計的Animale系列更加是將華麗與可愛完美結合。是次就分別運用嵌花及緹花技術以人手將小豬編織於Wirebag袋面及製作成3D立體小豬Wirebag，打造出兩款栩栩如生的玩味設計。



Armani Exchange所推出的CNY系列就以最喜慶的紅色作主調，並將金色的卡通豬圖案及刺繡運用到各款男女裝服飾上，簡單直接將中國傳統文化元素融入到一系列街頭風格設計。



意大利奢華品牌Bottega Veneta就將精湛皮革工藝與豬形圖案結合，運用招牌Intrecciato編織格紋配搭不同深淺紅色皮革及純銀與搪瓷物料，設計出多款精緻的匙扣及袖口鈕。



要出豬年限定系列，最直接當然就是找來大家耳熟能暢的經典小豬做主題，Gucci就選擇以1933年由United Artist發行的迪士尼動畫短片《三隻小豬》打造新春系列，將三隻卡通小豬以刺繡方式運用到各大小袋款及鞋款上，點題應節得來仍不失時尚貴氣。



為慶祝農曆新年到來，法國袋牌Longchamp就特別邀請中國時尚博客「包先生Mr.Bags」（真名：梁韜Tao Liang）合作，以他去旅行首選袋款Le Pliage Cuir系列作主題，將小豬眼睛、耳朵及尾巴以漫畫線條融入到各袋款之上，以生動有趣的表達方式與大家喜迎豬年。



Moschino為迎接農曆新年所推出的限量系列，設計靈感就取自著名卡通《Looney Tunes》入面的Porky Pig及Petunia Pig角色，品牌創意總監Jeremy Scott就以其擅長的玩味風格將兩位豬年主角加入到一系列服飾及配飾當中，以滿載童真的單品設計同大家拜年。



以奢華奔放風格作主打的意大利品牌Roberto Cavalli，創作總監Paul Surridge就以傳統象徵幸運及財富的紅金兩色演繹新春系列，當中雙蛇、手掌、鑰匙及眼睛就分別包括著品牌標誌、愛情橋樑、實現夢想大門及多種族文化不同含義。另品牌標誌性斑馬紋圖案亦特意改用上紅白相間設計，將新春氣息注入到野性獸紋之中。



Vivienne Tam農曆新年系列最大特色就是並非單純以一般小豬為題材，而是以形象更凸出的野豬圖案刺繡去打造出一系列新春單品，當中更加入中國傳統吉祥物龍、富有民族感及宗教色彩的曼陀羅（Mandala）去演繹。



法國品牌Zadig & Voltaire今年所推出的新春系列，設計是由來自法國北加萊美術學院的學生Qianlan Wang以中國年獸為靈感去打造，將中國傳統面譜文化以嶄新風格呈現，並分別運用到兩款男、女裝上衣及袋款當中。