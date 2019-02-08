歐洲電影節　《天使愛美麗》免費放映

要了解一個地方的文化、歷史和社會狀況，除了親身到當地體驗，看電影亦是一個不錯的途徑。一直以來，歐洲電影都着重人文關懷，反映當地的局勢和社會實況，令影迷能夠從不同角度認識歐洲，今年「歐洲電影節」帶來15部從未在港上映的歐洲電影，其中開幕電影將會是由素人殘障演員演出，來自西班牙的暖心喜劇《我要做籃神》，講述一位失意教練被迫訓練有學習障礙的籃球隊，中途笑料百出，同時亦令他有意想不到的收穫。該片不單是當地本土電影的年度票房冠軍，更獲得「西班牙金像獎」哥雅獎的11項提名，備受注目。



至於閉幕電影則是榮獲愛爾蘭電影電視大獎最佳電影及最佳劇本，來自愛爾蘭的青春殘酷物語《獄成青年》，講述內向少年無辜入獄，在充滿權力鬥爭、以暴易暴的監獄中，短短三個月刑期就令少年留下了無法磨滅的印記，值得一提的是，本片與愛爾蘭更生計劃合作，採訪了一班少年囚徒，不但呈現最真實的監獄面貌，更探討了青少年的犯罪動機和重投社會後面對的難關，具有一定的社會意義。此外，電影節期間亦有來自意大利的《人心狗吠》、芬蘭的《永恆之路》和捷克的《局住一家人》等一系列話題作品，加上免費放映的《竊聽者》和《天使愛美麗》，兩部深得香港戲迷喜愛的電影，特別是後者，誠意推介新一代戲迷去感受一場夢幻般的美麗尋愛旅程，讓新一年感受愛的力量。



歐洲電影節2019

日期：2月21日至3月10日

地點：百老匯電影中心及AMC Pacific Place