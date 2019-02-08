天才獻技　Moncler 1952

去年，法國羽絨品牌Moncler邀請8位人氣設計師共襄善舉一齊參與Moncler Genius聯名企劃，以每月發布一個聯名系列形式為時裝界帶來前所未見的話題性。今個春夏系列，品牌就以The Next Chapter之名展開Moncler Genius第二季合作，分別會有2 Moncler 1952、4 Moncler Simone Rocha、5 Moncler Craig Green、6 Moncler Noir Kei Ninomiya及7 Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara 5個系列推出，而另外1 Moncler Pierpaolo Piccioli、3 Moncler Grenoble及8 Moncler Palm Angels 3個系列就冇得留低。



繼早前5 Moncler Craig Green系列於今年1月10日推出過後，是次就輪到2 Moncler 1952系列緊接登場（Moncler Genius第一季登場次序都唔係跟住該系列前面數字）。今季品牌就與藝術家Hey Reilly聯手打造此系列，將大膽前衞風格注入到各款極具功能性的外套之中，當中男裝系列所採用的星星及「Moncler」字母印花為亮點設計，並加入幾何圖案及鮮亮色彩，為單品添上豐富視覺效果。女裝系列則有寬鬆外套、百褶裙及Jumpsuit等多款單品推出，通過採用高科技亮面尼龍及印花縐紗素材，為剪裁輪廓帶來微妙變化，於功能性與裝飾性之間取得完美平衡。