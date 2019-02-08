平成作家改編榜　這些影視作品來自他們的……（上）

日本是少數閱讀風氣仍然盛行的國家，但平成年代跟昭和年代最顯著的分別，就是影視的影響力愈來愈大，昭和時代的作家，如松本清張，當然也有不少作品被改編成電影電視，但普及程度顯然不及今天！平成年代的作品，有些在創作時已預計會改編成電視電影（例如東野圭吾的《新參者》，九回九個故事，剛好是日劇的集數），有些作品，甫推出便已經被改編成日劇（例如池井戶潤的《下町火箭2》）。今天便為大家細數近年的「改編之王」，他們的小說，你未必看過，但改編的作品，或許你總看過一兩部！



東野圭吾 質量並重

改編電視作品：《白夜行》、《神探伽利略》、《流星之絆》、《名偵探的守則》、《新參者》、《紅色手指》、《浪花少年偵探團》、《神探伽利略2》

改編電影作品：《嫌疑犯X的獻身》、《神探加賀；麒麟之翼》、《白金數據》、《真夏方程式》、《解憂雜貨店》、《當祈禱落幕時》、《拉普拉斯的魔女》、《假面飯店》

或許不少人一早已認識東野圭吾這位多產作家，但真真正正令東野圭吾入屋的，很明顯就是2007年福山雅治主演的日劇《神探伽利略》，到了電影版《嫌疑犯X的獻身》，更成為一代經典！東野圭吾被改編成影的作品多不勝數，單是「神探伽利系列」和「加賀恭一郎系列」，改編作品已接近十部，不少人一想到湯川學，便會浮現出福山雅治的樣子來，而加賀恭一郎和阿部寬，也基本上劃成等號了！而且東野圭吾的影響力更遍及整個亞洲，《白夜行》便被改編成韓版，《嫌疑犯X的獻身》和《解憂雜貨店》都有中國版。



池井戶潤 一招橫行

改編電視作品：《半澤直樹》、《下町火箭》、《花咲舞不會沉默》、《羅斯福遊戲》、《歡迎來我家》、《花咲舞不會沉默2》、《民王》、《陸王》、《下町火箭2》

改編電影作品：《飛上天空的輪胎》

要數近年最近電視台歡迎的作家，池井戶潤肯定上榜，這位名作家，自從《半澤直樹》以後，每年總有兩三套作品被改編成劇集，無他，皆因改編他的作品收視普遍都報捷，《下町火箭》及《陸王》完結篇皆超過20%，《半澤直樹》完結篇最高收視高達42.2%（關東地區），更是數十年來難得一見的佳績！或許池井戶潤的作品題材都離不開銀行界的鬥爭，又或是小公司與與大企業和銀行之間的角力，來來去去那幾招，但即使只有幾招，已經足以橫行日劇界了！



湊佳苗 一鳴驚人

改編電視作品：《贖罪》、《夜行觀覽車》、《為了N》

改編電影作品：《告白》、《往復書簡：二十年後的作業》、《白雪公主殺人事件》、《少女》

湊佳苗的遭遇，相信是不少人的夢想，她本來只是一個普通的家庭主婦，在做家務的餘暇執筆寫作，推出第二部作品《告白》便迅速走紅，後中島哲也執導、松隆子主演的同名電影大獲好評，令她聲名更盛！其後的作品，皆受到高度重視，當中過半數的作品被改編為電視劇或電影，其中榮倉奈奈主演的《為了N》，可能是近年改編得最成功的日劇！由出道至今，短短十年，冒起之快，羡煞不少作家。



三浦紫苑 冷門題材

改編電視作品：《真幌站前番外地》

改編電影作品：《強風吹拂》、《字裡人間》、《真幌站前的多田便利屋》、《真幌站前狂騷曲》、《戀上春樹》

三浦紫苑是近年冒起的女作家，曾以《真幌站前的多田便利屋》（簡稱《多田便利屋》拿下直木賞，這個療愈系作品一口氣被改編為一套日劇及兩齣電影，瑛太和松田龍平兩位「怪咖男」的組合也令人留下深刻印象。不過，要數三浦紫苑最著名的作品，便不得不提石井裕也導演、松田龍平主演的《字裡人間》（原著為《啟航吧！編舟計劃》），以冷門的字典編輯為題材，意外地大獲好評，無論在文壇及影壇皆贏得不少獎項！



宮部美幸 風格多變

改編電視作品：《理由》、《完美的藍》、《小暮照相館》、《怪談：三島屋奇異百物語》、《樂園》

改編電影作品：《模仿犯》、《所羅門的偽證》

平成年代作家眾多，但只有一位作者獲得「平成國民作家」的稱號，就是宮部美幸，她成名極早，甫出道便成為暢銷作家，並拿下十餘座文學賞。她的作品風格多變，包括推理、時代、奇幻三個小說系統，曾被改編為電視劇、電影、舞台劇等，出道逾廿五年，至今仍相當活躍！不過，她的作品偏向社會派，故事節奏較慢，還不時穿插一些生活細節，小說倒沒問題，但一影像化，便成為弱點了，《所羅門的偽證》原著有六冊之多，改編成電影，即使分上下篇，也並不容易，這也解釋了為何近年改編她的作品相對較少。