泡茶、攝影工作坊　新年期間的文青時間

新年期間，大家都忙於與三姑六婆打交道，想呼吸一下，給自己一點文青時間？誠品的工作坊，相信可令你重新感受生活。



食滯後，不少人會用茶消滯，但其實茶的學問博大精深，泡茶更是一門有修養的藝術。有意鑽研的你，可參加由瑜茶舍主辦的「瑜 • 研習系列」5天基礎茶藝課，由茶的起源與品沏禮儀開始，再論及茶葉的製作工藝和感官品味等，繼而掌握每種茶的風味特性；識茶過後，再修煉沏茶、理解沖泡方法對萃取茶湯的細微差異，成為「泡茶達人」。愛攝影的你，就可在「Diana Instant Square 創意攝影工作坊」中，利用Lomography最新的Diana Instant Square方形即影即有相機，在導師的帶領下，加上全手動的操作、多重曝光功能及數之不盡的鏡頭配件，拍出既復古又可愛的照片！



值得一提，書店現正舉辦「林夕．文．字．心簡」作品展覽，展出林夕著作及從未曝光的專欄手稿，喜歡夕爺文字的人不容錯過。



「瑜 • 研習系列」5天基礎茶藝課

日期：2月9、16、23日、3月2、9日

時間：12:00nn - 1:30pm

地點：尖沙咀店 2/F 瑜茶舍



「Diana Instant Square 創意攝影工作坊」

日期：2月9日（星期六）

時間：3:00pm - 5:00pm

地點：尖沙咀店 3/F Lomography



「林夕．文．字．心簡」作品展覽

日期：即日至2月28日

地點：銅鑼灣店 9/F FORUM