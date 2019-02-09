為了Mr. Cool　狗狗秒速入櫃

天氣乍暖還寒，偶爾陽光普照得如初夏，可會令你有打開雪櫃抖涼的衝動？想不到狗狗（IG@dantethesammy）聰明到連這招也懂得！



是咁的，有天家人開雪櫃取東西，狗狗趁機走近雪櫃。狗狗的出現，似乎阻礙了家人做正經事，但無論怎樣揮手示意叫牠離開，亦沒有作用，反而牠竟愈走愈近雪櫃。或許你會說：「雪櫃放滿各式各樣的食物，怎會不吸引愛吃愛玩的狗狗？」少年，你太年輕了！世事怎會這麼容易就被看透？！



狗狗全身滿是毛毛，其實想找雪櫃這位「Mr. Cool」幫吓手。挨近打開的雪櫃門，抖涼之餘，順便亦可聞聞美食，滿足一下嗅覺需要。嫌雪櫃門不夠涼快？狗狗索性爬進其中一個騰空的間隔！先用兩隻前爪抓實該處助力，然後施展「縮骨神功」──在兩隻後爪的協助下，整個身體包括尾巴瞬間成功着陸。接着再以秒速轉身，終於將身體轉過來，把外面的情況看得一清二楚！



由挨近雪櫃門，到成功爬進去，動作如此純熟，有理由推斷狗狗應該是「入櫃」老手。舒服的躺在這個「狗竇」，狗狗一副得意自豪的表情，莫非想說：「我愛雪櫃，因為佢Cool過古天樂！」



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