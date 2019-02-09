Switch過癮PartyGame　新年打機必備

踏入農曆新年期間，相信不少人已經約齊朋友，準備開派對打機熱鬧一番，講開PartyGame，無疑是Nintendo Switch的強項，近期不少廠商都在NS上推出過癮好玩，適合開派對的遊戲，好像屬橫向動作的《野餐大冒險（Pikuniku）》，角色造型古怪過癮，除了動作外亦加入解謎探索元素，令可玩性大增，而《New超級瑪利歐兄弟U 豪華版》，除了原有的瑪利歐等傳統角色外，更新增了「奇諾比珂」及「偷天兔」2位角色，還可最多4人連線同樂，絕對是派對打機的不二之選。



《野餐大冒險》 動作解謎大冒險

如你玩開超級瑪利歐兄弟之類的橫向動作遊戲，玩《野餐大冒險》應該很易上手，玩者控制着一個外形古怪的角色，橢圓形身體上有一對大眼，下方長着一對長腿，玩者可控制它橫向行動及跳躍，可以跳上屋頂或雲上，同時為了加強遊戲性，更可透過長腿使用飛踢，踢走阻礙的敵人，在某些關卡，長腿更可伸出，像繩索般勾著高處的倒勾，令角色跳去更遠的地方。除了一般的動作冒險外，遊戲還加入了解謎探索元素，例如一些高處明明跳不過，但原來先跳上同伴的頭上當踏板才可以跳過去，少點用腦都未必過到關，玩者冒險時會遇上一些古怪朋友，只需滿足他們的要求並解開謎題就可以過關。此外，遊戲引入合作模式，玩家可與朋友2人一起克服每關挑戰，享受合作過關的樂趣。



《New 超級瑪利歐兄弟U 豪華版》 加入新角色更好玩

Switch的《New 超級瑪利歐兄弟 U 豪華版》與以往Wii U版的最大分別，是新增了「奇諾比珂」及「偷天兔」新角色。如你不擅長玩橫向動作遊戲，偷天兔就最適合你用了，因為他是神出鬼沒的小偷，在冒險時就算碰到敵人也不會受傷，相當屈機。另一新角色奇諾比珂的外形好像是女版奇諾比奧，擁有變身能力，只要取得新道具超級皇冠，就能變身為奇諾比姬公主，跳躍時能二段跳，更可以在空中張開篷裙慢慢降落，而且就算掉落到雲端下，都會自動彈回不會摔死，功能相當全面。此外，除了本篇，還加入了以Luigi為主角的《New 超級Luigi U》模式，玩家可以跳得更高，但敵人的攻擊亦更猛烈，每關的限制時間亦更少，大大增加難度。



《國夫君：世界經典收藏版》

如果你是資深機迷，由八十年代起就開始打機的話，對《熱血高校》系列應該不會陌生，既有橫向打鬥，亦有躲避球、足球篇、大運動會等不同形式的遊戲，想懷舊一下的話，就不能錯過剛登陸Switch平台的《國夫君：世界經典收藏版（Kunio Kun: The World Classic Collection）》，在《熱血高校》系列中嚴選出18款經典遊戲，包括《熱血硬派國夫君》、《熱血高校躲避球部》，及《雙截龍》系列3作等經典。此外，選單及遊戲說明用上了繁體中文，所有收錄遊戲都支援連線玩，而且視乎遊戲而定，最多可供4名玩家同時遊玩。