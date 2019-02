日本Pop Art大師　童真又空洞的眼神

一雙閃耀亮麗的大眼睛之下,背後藏着甚麼故事?受到動漫和日本漫畫的啟發,藝術家Hikari Shimoda的油畫和混合媒介繪畫用色鮮艶、構圖大膽,其筆下的神秘世界,充滿了孩童般的天真人物,他們單純卻又眼神空洞,看起來既孤單又沮喪,令人不禁好奇他們的經歷。想見識大師的Pop Art作品,可於即日至3月9日,到訪中環Over The Influence畫廊,參觀現正舉行的「Can Pop Art Show the Way to Nirvana?」展覽。



Shimioda 的混合媒介作品,呈現了一個垂死的星球被一班超凡脫俗、討喜可愛的英雄逆勢拯救,其中有神奇女孩們長着角和翅膀,奇怪又可愛,更身藏超能力,扮演救世主的角色。她的作品描繪的多層世界融合了幻想與現實、過去與未來、死亡與生命。她將光明與黑暗、希望與絕望並舉,以極具想像力的豐富畫面體現藝術家在這個不確定的世界中,尋求理解和拯救的不懈追求。



據Shimioda親身解畫︰「我們生活在大規模生產和大眾消費的時代。波普的理念包含可愛的元素,但實際上它以嚴肅、黑暗和深刻的問題作為媒介。當下世界中的波普,或許正是人們絕望的殘骸,但是絕望可以被留在過去,意志力亦可以穿越黑暗浮現於人心。」