三界五行：【牛】吉凶參半　小心為上

生肖屬牛的人，流年命盤有「唐符」、「飛廉」、「喪門」、「月殺」、「豹尾」等星曜。



「唐符」是吉星，古時的符主要有三種作用，一是用來祝福、保平安，例如護身符、幸運符、桃符。二是道家用來辟邪、驅妖、降魔，符與籙合用，稱為符籙，今時今日仍用符籙來形容好彩、幸運，用硃砂畫的符法力最大，又稱為丹書。三是政府用來調動軍隊、糧食，以及職員和物質的手令，由皇帝發出的叫皇符，軍隊的是兵符，調動文官的是「唐符」。命盤有「唐符」，顯示得到老闆或上司的器用，對事業有幫助。



「飛廉」通常被視為凶星，表示阻滯、兇險、犯小人、惹官非、破財、多勞少獲、血光之災，甚至禍及家人。但此星行好運時，不凶反吉，變成動力，有逢山開路，遇水搭橋的堅毅氣勢，助克服困難，爭取勝利。



「喪門」切勿望文生義，以為家中必有喪事，這顆凶星的到來，是提醒多關心家人的健康和安全。除非是至親友好，否則盡量避免去吊喪，實在避無可避，就要選一個對自己吉利的時辰和位置出席。



「月煞」是陰煞，晚上的煞氣比日間大，對女性的負面影響較嚴重，主要是健康和財物損傷。



凶星「豹尾」對感情、健康、財富、家人、寵物，都有影響，每年所處位置不同，己亥年在東北方，是病痛位。如何化解？明續。（牛之一）



方向宇