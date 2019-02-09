Champion 100周年　「夢幻隊」魔術手揭開序幕

就算你有幾唔鍾意做運動，但有些運動品牌總係會無時無刻出現喺你身邊，好像今年剛踏入創立100年歷史，舉世知名的經典品牌Champion，你係冇可能冇見過、冇買過或者冇着過。自1919年於美國紐約州羅徹斯特市（Rochester）創立Knickerbocker紡織廠開始，Champion一直於運動文化中擔當着重要角色，從大學校園運動服到球隊球衣甚至軍隊制服都可見其蹤影，1992年美國男子籃球隊（Dream Team）亦是着用Champion摘下奧運金牌，標誌性橫紋編織（Reverse Weave）衞衣於去年更被紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art）納為永久展品，於運動文化領域擁有如此崇高地位，絕對是其他運動品牌望塵莫及。



2019年，Champion為慶祝100周年之喜，就特別舉行100 Years for the Team活動，將透過社交媒體及官方網站發布各類型慶祝活動，並會與世界各地不同具影響力的運動員展開合作，由他們分享其團隊故事。Champion亦會率先為1992年Dream Team成員之一的Magic Johnson推出一部短片，由這位籃球名宿分享其他對如何建立優秀團隊的見解。稍後亦會有慶祝100周年的限量系列推出，如果你都係「C」字Logo粉絲，就記得密切留意品牌官方網站、Instagram及Facebook最新動態。