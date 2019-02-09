唔學後悔！5大飲食小秘技

為了品嘗據說食完會充滿幸福感的梳乎厘班戟，很多人都不介意排長龍慢慢等位，但如果你不想浪費時間，其實只要有蘇打水在手，一樣可以做到鬆軟澎湃的梳乎厘班戟。IG@eat.or.not一口氣分享了5個飲食小貼士，不妨花1分鐘學齊咁多招。

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簡易版梳乎厘班戟

先將雞蛋拂勻，倒入蘇打水再慢慢攪拌，放入平底鍋焗5分鐘就食得。



催熟蔬果好幫手

想加快蔬果變熟的速度，原來香蕉可以幫到你。把蔬果放入盒內之後，上面只要多放一隻香蕉，香蕉很快變黑沒甚麼稀奇，但其他蔬果都更加快熟，非常神奇。



可樂變透明

可樂加雪糕就變成「黑牛」，但原來與牛奶混合更有奇妙的化學作用，色素竟然會立即沉澱在樽底，令汽水變成透明，不過就混濁令人睇見都唔想飲。



強效去鏽膏

酸咪咪的番茄醬蘸薯條一流，其實也是清潔的好幫手，把番茄醬搽在鏽漬上慢慢捽乾淨，就會變得立立令新嘅一樣。



修復爛碟零瑕疵

破鏡未必可以重圓，但爛碟卻可以變回原形。只要用膠紙黐好，用熱牛奶浸泡兩日，撕走膠紙後爛碟竟然變得完好無缺，不妨試試。