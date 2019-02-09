表演欲爆燈？故事演講比賽Show Quali

如果你身邊有一位好喜歡講故事的小朋友，那麼一定要帶他參加今年的「全港兒童故事演講比賽」，好好表演一番。比賽由香港電台文教組及香港小童群益會合辦多年，旨在培養小朋友閱讀興趣，並透過比賽增強自信，發揮公開演說的才華。



今屆比賽主題為「我最珍貴的…」，讓小朋友透過回顧身邊的人物事，學懂珍惜及知足。參加者無論是幼兒、初小、高小、非華裔組，又或與親友、老師合作的組別，都必須以廣東話進行演講。獎項方面，各位小演講員除了有份競逐冠、亞、季軍，大會亦特設「最佳演說獎」、「最具創意故事獎」及「我最珍貴的……故事大獎」，而所有得獎者均可獲頒獎座、得獎證書及銀行送出的理財小博士儲蓄帳戶。



初賽暫定於3月17日舉行，而總決賽則為6月9日。比賽現已開始接受報名，3歲至小學6年級的學生均可免費參加，截止日期為2月28日（星期四），有意報名的朋友切勿錯過。



比賽詳情：https://storytelling.bgca.org.hk/