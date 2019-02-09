順風快遞：新年續行大運　曼谷東京首爾特賣

永安旅遊周末快閃

永安旅遊再次推出周末快閃優惠，今次係阿聯酋航空，會員網上預訂阿聯酋航空香港出發全線來回機票，只要金額滿HK$900，憑推廣碼「GT966」，每位減HK$150！直航曼谷最低為HK$780起！而且阿聯酋航空仲有好多歐洲航線，時間同直航相差不遠，但價錢就吸引好多，飛倫敦每位只係HK$2,030起 （未連稅）！推廣碼優惠由即日至2月10日，想飛就要快啦！



訂購日期：即日至2月10日

售價：

曼谷 HK$780 (連稅HK$1,442)起

杜拜 HK$2,850 (連稅HK$4,345)起

倫敦 HK$2,030 (連稅HK$4,393)起

布拉格 HK$3,280 (連稅HK$4,878)起

網址：http://bit.ly/2UyBsim



香草航空平飛東京

東京幾時都係任何時候都係港人至愛旅遊目的地，現時乘坐香草航空，由香港往東京來回機票，未連稅HK$1,200起，仲要包埋20KG寄艙行李及7KG手提行李！價錢都幾抵玩架！

訂購日期：即日至4月18日

出發日期：3月16日 至5月25日（部分日期除外）

售價：東京 HK$1,200起（未連稅）

網址：https://bit.ly/2sIofrj



韓亞平飛首爾

韓亞亦推出飛首爾優惠，而且仲賣到7月頭，唔使下下玩快閃！票價只需千二蚊（未連稅）！仲可以揀凌晨機去晩機返，實行玩到盡！

訂購日期：即日至2019年2月28日

出發日期：2月10日至7月4日

票價：首爾 HK$1,204（連稅HK$1,925）起

網圵：http://www.trip.com