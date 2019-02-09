Yamaha CX-A5200　打造7.2.4超包圍音場

想在家煲碟睇戲都能感受媲美戲院的環繞聲包圍感，Yamaha最新11.2前級CX-A5200就是最佳選擇，支持7.2.4聲道Dolby Atoms杜比全景聲及DTS：X的音訊處理，大大提升高空音場的包圍感，同時引進Surround:AI技術，能因應場景的聲音特性而自動調節音量，例如就算場景的背景噪聲極嘈吵，對白人聲仍保持清晰自然。此外，引進YPAO- R.S.C.反射聲音控制功能，只需接駁上YPAO收音咪，就能分析室內聲學條件，以64bit高精準EQ計算，自動調節出聲音定位最精準，音場包圍感最全面的音色。



內置2組最新的ESS SABRE PRO Premier DAC（ES9026 PRO）解碼晶片，提供極為細緻的32bit高分析解碼，突出音色細節，配合大型功率變壓器，透過強化的功率控制，達到深沉而強勁的聲音，而厚實的銅板可抑制周圍不必要的振動。端子插口的選擇亦很全面，備有多組RCA及平衡插口，視訊方面設有7入3出的HDMI插口，支援4K、HDCP 2.2、BT.2020寬色域、HDR10、Dolby Vision和HLG的高規格視訊格式。



除了遙控器外，用家亦能透過應用程式MusicCast來控制CX-A5200，更能透過MusicCast介面，將CD、電視聲音，甚至黑膠唱片的音樂，無線傳輸到其他MusicCast產品上播放，極之靈活。