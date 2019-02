今年,香港國際電影節與多個知名品牌合作,推出一系列由攝影師夏永康設計,以「Colours in the Dark」為主題的紀念品。(互聯網)

過去電影節曾推出少量主題產品,但大多數只會在個別場次派發,不少影迷都與之擦身而過。今年,香港國際電影節就與多個知名品牌合作,推出一系列由攝影師夏永康設計,以「Colours in the Dark」為主題的紀念品,當中除了每年定番的Moleskine特別版筆記簿,更首次推出海報、Tee、Tote Bag、手工啤、鐵觀音、文件夾和紙膠帶等產品,而今年的VIP通行證和光影漫遊證亦同樣以「Colours in the Dark」為主題,透過獨特的色調、光線和構圖,展現電影的光影魅力。除此之外,今年電影節亦帶來了2款「焦點影人」洪金寶的主題精品,包括Heroes Beer以洪金寶爲靈感,釀製的新口味手工啤「NIMBLE MACHO」和印有「洪家班」的限量版Tee,港產片迷必儲。