【決性11點】中女絲襪谷：ex為乜要嚟拜年？
2019年02月09日 22:30
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【決性11點】中女絲襪谷：着靚啲，利是都大封啲？(設計圖片)
「喂，我聽日返香港，你哋有無咩要買？」Joe君
「我無。」肥比
「開心啦，放到下個禮拜先返工～」阿田
「超～攞大假之嘛，你都得架。」Joe君
「放晒啦，要等4月先有假。」阿田
「咁你哋開工大吉，公司有無特別嘢先？」Joe君
「咪一Q樣，派開利是繼續派利是，無得派利是繼續搵人逗利是。」
「好彩我年年都避年，最怕呢啲環境。」Joe君
「其實都無咩嘢啫，啲人年年都問我幾時派利是？收埋今年好...」肥比
「你唔覺得煩咩？」艾美美
「慣咗啦，做人唔使諗咁多。」肥比
「定係你轉數慢呀？諗唔到嘢？」Joe君
「嗱~新年流流，你畀人開拖，我食花生架咋。」艾美美
「車~我都唔會嬲.....因為我唔係！」肥比
「嘩，你登記咗轉數快？」Joe君
「好爛呀！」艾美美
「不過，我有樣嘢真係諗唔明點處理。」肥比
「咩？」艾美美
「我阿媽同我講話阿文，即係我個ex聽日過嚟同佢拜年喎。」肥比
「係咪之前話大你好多但仲好鍾意蒲嗰個？」阿田
「好記性！」肥比
「阿田強項係記無謂嘢。」艾美美
「頂你吖！」阿田
「咁得意同你阿媽拜年？」Joe君
「其實佢之前都有嚟，分咗手之後間唔中都會探我阿媽，因為我阿媽好like佢。」肥比
「咁你嘅問題係咩？」艾美美
「其實佢上年都無嚟，唔知點解突然要嚟探我阿媽。」肥比
「或者人哋想溝番你喎~」Joe君
「唔會掛？」肥比
「或者佢好尊重老人家呢~」阿田
「唔通係你阿媽扮嘢叫佢嚟，想幫你箍煲？」艾美美
「咁驚？」肥比
「你係咪唔想佢嚟？」艾美美
「又唔係嘅，但我驚依家男朋友唔開心。」肥比
「女人咩？咁小器。」Joe君
「男人嘅嘢好難講。」阿田
「不如你睇下佢今年上嚟搞乜鬼，可能佢上嚟派帖畀你呢。」艾美美
「咁我真係恭喜佢囉~」肥比
「真心？」Joe君
「真心又放心。」肥比