【決性11點】中女絲襪谷：ex為乜要嚟拜年？

2019年02月09日 22:30
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    【決性11點】中女絲襪谷：着靚啲，利是都大封啲？(設計圖片)

    「喂，我聽日返香港，你哋有無咩要買？」Joe君
    「我無。」肥比
    「開心啦，放到下個禮拜先返工～」阿田
    「超～攞大假之嘛，你都得架。」Joe君
    「放晒啦，要等4月先有假。」阿田
    「咁你哋開工大吉，公司有無特別嘢先？」Joe君

    「咪一Q樣，派開利是繼續派利是，無得派利是繼續搵人逗利是。」
    「好彩我年年都避年，最怕呢啲環境。」Joe君

    「其實都無咩嘢啫，啲人年年都問我幾時派利是？收埋今年好...」肥比
    「你唔覺得煩咩？」艾美美
    「慣咗啦，做人唔使諗咁多。」肥比
    「定係你轉數慢呀？諗唔到嘢？」Joe君
    「嗱~新年流流，你畀人開拖，我食花生架咋。」艾美美

    「車~我都唔會嬲.....因為我唔係！」肥比
    「嘩，你登記咗轉數快？」Joe君
    「好爛呀！」艾美美

    「不過，我有樣嘢真係諗唔明點處理。」肥比
    「咩？」艾美美
    「我阿媽同我講話阿文，即係我個ex聽日過嚟同佢拜年喎。」肥比
    「係咪之前話大你好多但仲好鍾意蒲嗰個？」阿田
    「好記性！」肥比
    「阿田強項係記無謂嘢。」艾美美
    「頂你吖！」阿田

    「咁得意同你阿媽拜年？」Joe君
    「其實佢之前都有嚟，分咗手之後間唔中都會探我阿媽，因為我阿媽好like佢。」肥比
    「咁你嘅問題係咩？」艾美美

    「其實佢上年都無嚟，唔知點解突然要嚟探我阿媽。」肥比
    「或者人哋想溝番你喎~」Joe君
    「唔會掛？」肥比
    「或者佢好尊重老人家呢~」阿田
    「唔通係你阿媽扮嘢叫佢嚟，想幫你箍煲？」艾美美
    「咁驚？」肥比
    「你係咪唔想佢嚟？」艾美美
    「又唔係嘅，但我驚依家男朋友唔開心。」肥比
    「女人咩？咁小器。」Joe君
    「男人嘅嘢好難講。」阿田

    「不如你睇下佢今年上嚟搞乜鬼，可能佢上嚟派帖畀你呢。」艾美美
    「咁我真係恭喜佢囉~」肥比
    「真心？」Joe君
    「真心又放心。」肥比