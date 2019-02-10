【星座密語】掌握2月愛情運 愛的突破

熱戀情侶總是甜如蜜糖，但時間一久，逐漸進入老夫老妻Mode，很多事就變得理所當然，感情變淡。很快就是情人節，你們的關係是否需要增溫？至於感情仍未有着落的單身者，今個情人節會否遇到心儀對象？今次請來塔羅師ViVi，利用塔羅牌占卜，預測12星座的2月愛情運勢。感情需要時間的培養，所以無論預測結果如何，還是要努力把握當下的機會。

預祝大家情人節快樂！





白羊座 不宜急進

與伴侶關係平穩自然發展，雙方感情和默契亦見穩定。單身者本月感情事不宜急進，先收拾好自身的事務和心情吧！有心儀對象者，需多花點時間互相了解，發展方可有望。



金牛座 出外散心

對彼此關係的維繫感到倦怠，感情上的付出令你感到無助，或者先將原先着眼的問題放輕一點處理吧！未有對象的單身者孤獨感強烈，出外走走放下屈悶心情，對桃花運有幫助。



雙子座 用心經營

工作繁重令你與伴侶溝通的機會減少，主動打開話題可令彼此重拾溫馨，記着維繫美滿感情是需要用心經營的。單身者本月有機會認識新朋友，但對方未必是真命天子，先做朋友吧！



巨蟹座 遇上對象

本月愛情運不俗，有伴侶者，彼此感情進展順利，雙方感到滿意喜悅。單身者人緣運佳，有機會於朋友聚會間結識到合心意的對象，雙方投緣，可望發展。



獅子座 放空自己

對現時關係心存猶豫，有力不從心的感覺。是時候再審視一下，這段關係應怎樣維持，或是不再拖拉下去吧。單身者對愛情前景消極、欠缺動力，如真的倦了，那就先讓自己放空一下呢！



處女座 未有共識

本月與伴侶溝通上較不易取得共識，可嘗試接納對方意見，享受及專重彼此的空間可避免無謂糾紛。單身者本月容易因個人主義強烈而嚇走追求者，因而錯失良緣。



天秤座 終有火花

愛情運有新轉機，一些之前醞釀的火花，本月有機會明朗化發展。單身者人緣運暢旺，於不同場合聚會中成為眾人焦點，從而提升結識有緣人的機會，不妨多加留意。



天蠍座 感情躍進

本月愛情運指數向好，與伴侶感情躍進提升，你的心意會得到對方接受和欣賞，雙方關係更融洽。單身有心儀對象者，可多主動與對方聯繫，找機會接觸，有望關係明朗化發展。



人馬座 多作活動

自身愛情人緣運標升，約會應接不暇，應好好安排與伴侶相處時間，免得冷落對方而被埋怨。單身者如未有合適伴侶，本月多出動朋友喜慶活動，有緣人會於朋友圈中出現。



山羊座 關係轉淡

愛情運稍為回落，個人理想主義令你容易忽略伴侶感受，會因此令關係轉淡，要多加留意與伴侶溝通慰問。單身者未見有戀愛徵兆，但個人發展心態強烈，所以不會感到失落。



水瓶座 未見起色

愛情運勢平穩，與伴侶關係起伏不大，互相照顧扶持，彼此珍惜令雙方皆感到溫暖。有些水瓶座朋友本月需多加留意，照顧伴侶身體健康。單身者對愛情抱低調處理態度而未見起色。



雙魚座 開展戀情

愛情運上升，本月與伴侶感情升溫，如有誤會爭執，也容易破冰和好，是修補關係的一個良好月份。單身者有開展新戀情的機會，但也留意容易陷入不正當的愛情關係。

