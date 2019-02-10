老友狗狗：如何為毛孩慎選家庭導師

過去分享過許多管理與教養毛孩的技巧，大部分是家長可以自己做的，但總有些較複雜的問題需要專業犬隻訓練師評估，陪同家長一起處理，所以想談談另一項重要的學問——怎樣選擇狗老師。或許大家覺得這只是基本，但以筆者為例，從來沒有任何領養家庭、私人學生、讀者、聽眾或合作機構主動查問過我訓練犬隻的資歷，那固然是因為我工作機構HKDR具有公信力，但某程度上也反映了大眾對這專業的敏感度不足。在動物救援組織工作，我們實在見過太多個案是家長找錯訓犬師而浪費時間、金錢，甚至損害狗狗身心，終致遺棄。為孩子，為自己，家長也應好好慎選家庭導師。



【犬隻訓練行業不受監管】

大家有所不知，犬隻訓練其實目前仍然不受監管，毋須經驗、培訓、技巧、證書，更枉論是牌照或考試制度；基本上，人人也可自稱專家，並賺錢維生。選訓犬師，其實和選鋼琴老師沒大分別，不挑個變態暴力狂固然是基本，而無論老師表演如何賞心悅目，家長還是會信任「沙紙」，找個正式考獲8級鋼琴資格的老師，先確保他的樂理知識與彈奏技巧通過專業考核，才考慮教學風格、溝通能力、口碑或價錢等問題。

以往犬隻訓練通常以師徒制去傳授經驗，但時代不斷進步，隨着動物科學愈益成熟，大家已意識到單純的訓練手法並不夠用，必須具備犬隻生理、心理、行為、遺傳、學習模式等基礎知識，才能內外兼備的處理問題，所以現代犬隻訓練非常着重有系統地學習具科學根據的理論知識。不少香港訓犬師均畢業於歐美等地發展完善、理論與實習兼備的訓犬師學院，同時也有些獨立機構如CCPDT、IAABC等，以公開試模式考核，發牌認證訓犬師的資歷符合國際公認的專業水平。以我們的訓練師團隊為例，在不同犬隻訓練學院畢業，但全部考獲CPDT-KA認證，要求具備最少300小時實際訓練經驗，通過筆試，並每3年最少進修36小時。

理論上，所有受過正統培訓的從業員均對犬隻行為有所認識，而真正處理的往往也是行為本身，而非單純訓練指令或花式，但通常還是會統稱為犬隻訓練師（Trainer），個別同業或會自創銜頭如行為顧問、輔導、專家（Behaviour Consultant, Conselor, Professional）等，但那只代表了他側重的服務範圍，未必與學歷掛鈎。要真正接受過動物行為或行為獸醫等專科高等教育才能稱為Behaviourist。



【小心分析以保護毛孩】

當然，「沙紙」只屬參考，更重要的是與訓犬師親身了解，事前研究其學歷背景和網站文章，並詳細詢問訓練經驗、專長、方法與使用工具等。近年人人都說正向獎勵，誰還會說自己用「打罵嚇」作招徠？但部分自稱正向的訓犬師實際上採用混合式教法，訓練基本指令時使用獎勵，但糾正問題行為卻依舊採取傳統以懲罰阻嚇為主的高壓方法，甚至仍然宣揚極度過時兼錯誤的狼群/支配理論，因此家長必須小心分析，如在途中對教學方式感到不安或疑惑，例如出現電帶、釘帶、P字鏈、粗暴動作等傷害狗狗身心，應當勇於反映，甚至中斷課程，保護毛孩免受傷害。





莫家瑩

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理

