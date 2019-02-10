為情人節做足準備　達人教煎豬鞍

農曆新年都未過，各位有情人馬上又要預備情人節，如年年一樣都是鋸扒、送花或蠋光晚餐，會否覺得無新意又成本高，想經濟實惠又浪漫，不如諗諗在家煎塊靚扒，應該更有誠意兼討人歡心。中環一間現代美式餐廳行政總廚Chef Felipe Lopez指，情人節除了煎牛扒，也可為不吃牛的另一半煎件靚豬鞍，怕非洲豬瘟？那在選材上務必小心，大廚推介選用加拿大或美國優質豬鞍，除了油脂分布豐富，肉質軟腍外，還可以煎煮至5成至8成熟來享用，質素有保證。



豬鞍下鑊煎煮前才下橄欖油、鹽和胡椒調味，若然是新手入廚，驚肉扒放入鑊時濺起油花？那可燒熱油見冒少許氣泡後，離火才放入豬鞍，這樣便相對安全得多。煎煮期間要不斷將熱油淋在肉和脂肪上，令其受熱平均，約2至3分鐘後翻轉。想味道更香，可加點迷迭香及百里香在肉上才淋油。



想知肉扒達幾成熟？可以利用食物溫度計量度，達攝氏34度左右可以轉細火，大約煎至約攝氏52度，就可以熄火，置室溫約6至10分鐘，豬鞍會利用餘熱升至約攝氏56度便達半生熟（Medium）程度，大家也可以按個人喜好調校生熟度。



剩下的油可留少許，加乾葱和蒜頭細火炒香，加少許百里香炒至聞到香味後，倒入各100毫升的紅酒和雞湯，以及1湯匙芥末醬煮成紅酒芥末汁作配，微微辛香可中和豬鞍的油分，再配上輕度酒體的紅酒，簡直是Perfect Match。