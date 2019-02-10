Juun.J x Canada Goose秋冬聯名　搶先預覽

曾經何時，時裝人都對羽絨褸耍手擰頭，寧願着多兩件衫都誓死唔做「米芝蓮」，但自從各大羽絨品牌找來名師聯名合作，大家先發現原來羽絨褸保暖之餘其實都可以好潮，同時亦令一眾主打羽絨褸的品牌水鬼升城隍變成搶手貨。當中1957年於加拿大所創立的Canada Goose，多年來一直主攻功能性服裝，採用頂級鵝絨製成的羽絨褸就是其招牌作，近年Canada Goose更積極與時裝品牌聯名合作將人氣推高，自2016年秋冬起至今已經先後與Marc Jacobs、Opening Ceremony、Vetements及Junya Watanabe打造過聯名系列。



早前韓國時裝品牌Juun.J於巴黎舉行的2019年秋冬系列上，亦再次見到Canada Goose身影，設計師鄭旭俊（Jung Wook Jun）就以其簡約兼具結構化的美學風格重塑一系列褸款。Juun.J x Canada Goose聯名系列褸款延續經典Oversize剪裁輪廓，除了採用頂級鵝絨之外，更有加入超細美麗諾羊毛打造，附以尼龍材質點綴，並內置背帶、反光細節及可調節帽等各項機能細節，Thermal Mapping技術更可令褸款保持其透氣性，提供最保暖舒適的穿着體驗。