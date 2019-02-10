三界五行：【牛】發揮刻苦耐勞精神

生肖屬牛的人，在豬年事業成就的大小，主要取決於自己付出努力的多少，因為只有一顆「唐符」星，沒有任何貴人星，所以只靠老闆或上司提攜，是不足以成大事，必須發揮牛的刻苦耐勞精神，自強不息，盡量爭取事業的好運早些到來，環境順了，氣勢旺了，附旺不附衰的「飛廉」星，就可以發揮積極作用，推動工作進展。農曆二月至六月，以及八月和十二月，事業運都比較好，不要錯過突破的良機。



財運平平，沒有財星照耀的年份，賺的都是辛苦錢，正所謂「力不到不為財」，即使是最勤奮的牛，十分耕耘，能夠有七、八分收穫，應該感激天恩。天道酬勤，每個付出同樣努力的人，所得到的報酬未必一樣，今年只有正財運和兼職運，沒有投資運，更沒有投機和博彩的僥倖。總體而言，下半年的財運較好，上半年是播種耕耘期，下半年是收穫的季節。



人緣有待改善，必須主動向同事和朋友釋出善意，雖然沒有貴人星照耀，但只要與身邊的人有良性互動，當別人的貴人，別人自會當你的貴人，這就是「我為人人，人人為我」的道理；愛情運一般，要惜緣惜福，如果你不主動追求，這一年的愛情生活就平淡如水。無論在公司還是社交圈子，都要遠離是非，不要墮進挑撥離間的奸計。



健康運不差，但必須勞逸結合，反正今年剩錢很艱難，不如開心消費當鼓勵自己。農曆四、五、七、十月，遇上惡劣天氣，要加倍小心安全。（牛之二）



方向宇